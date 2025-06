Cosa fare questo weekend in Lombardia: tutti i migliori eventi del 6, 7 e 8 giugno provincia per provincia

Milano, 6 giugno 2025 – Le scuole sono finite e il primo fine settimana di giugno porta con sé un ricco calendario di eventi in tutte le province della Lombardia. Ecco la nostra selezione di appuntamenti per tutta la famiglia: a Mantova va in scena l’Open Festival 2025, dedicato al teatro urbano e all’innovazione, mentre a Castellaro Lagusello prende vita il festival di astronomia “L’universo in tutti i sensi. Viaggio nel buio”. A Brescia, sabato 7 giugno, la Festa dell’Opera propone oltre 40 eventi gratuiti diffusi per la città. A Bergamo torna dal 4 all’8 giugno il Baleno Festival, una rassegna dedicata al connubio tra creatività e partecipazione sociale: il Parco Ermanno Olmi, nel quartiere Malpensata, si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto.ù

“Baleno Festival”: arte, comunità e bellezza condivisa nel Parco Olmi

Dal 4 all’8 giugno 2025 torna a Bergamo il Baleno Festival, rassegna dedicata al connubio tra creatività e partecipazione sociale. Il Parco Ermanno Olmi, nel quartiere Malpensata, si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto, con laboratori, concerti, mostre, performance e cinema all’aperto. L’iniziativa, promossa dal progetto «Tantemani» della cooperativa Patronato San Vincenzo, punta a rendere l’arte accessibile, inclusiva e radicata nel territorio.

Dal 6 giugno il festival accoglierà anche «UAU – il festival di illustrazione e cose belle», con workshop, mostre e attività sul tema del nutrimento. Tra gli ospiti attesi artisti come Geometric Bang e MyPosterSucks, collettivi come Fantabosco, e realtà sociali impegnate in progetti di sostenibilità e accoglienza. Ogni giorno sarà accompagnato da proposte gastronomiche etiche e artigianali. Il programma completo è disponibile qui.

Casale in fiore: fiori, storia e giochi dal 6 all’8 giugno ad Albino

A Casale di Albino debutta “Casale in fiore”, la nuova manifestazione che dal 6 all’8 giugno trasformerà la frazione in un giardino all’aperto, tra installazioni floreali e atmosfere primaverili. Sabato 7 giugno alle 15.30 appuntamento speciale con “Medioevo in Piazzo”, a Cà di Lene, dove prenderà vita un accampamento medievale tra danze, musica e una caccia al tesoro per i più piccoli. Previsto un rinfresco gratuito alle 17.30. Servizio bar attivo in Piazzetta Nicoli per tutta la durata dell’evento. Parcheggi disponibili in via Piazzo.

Palio di San Donato: dieci contrade in sfida dal 7 al 15 giugno

Torna il Palio di San Donato, giunto alla 41esima edizione, che animerà Terno d’Isola dal 7 al 15 giugno. Dieci contrade si sfideranno tra tornei, musica e giochi, con momenti per tutte le età. L’inaugurazione, sabato 7 alle 18, vedrà oltre 400 figuranti in corteo rinascimentale, seguito dallo show degli sbandieratori. Tra gli appuntamenti più attesi, la finale di calcetto, il Corpus Domini con processione e il canzoniere con brani inediti. Il gran finale domenica 15 con la storica corsa degli asini al Parco Camandellino, seguita dalla proclamazione della contrada vincitrice.

Festa dell’Opera: oltre 40 eventi gratuiti il 7 giugno

Sabato 7 giugno 2025 Brescia ospita la nuova edizione della Festa dell’Opera, evento unico che porta la lirica nei luoghi simbolo della città, dai chiostri ai cortili, dalle chiese ai quartieri periferici. Dall’alba a mezzanotte, oltre 40 performance gratuite animeranno il centro storico con arie celebri, contaminazioni jazz, rock e musica elettronica. Il tema di quest’anno, “Libertà e Giustizia”, celebra l’80° anniversario della Liberazione. Il programma si apre già venerdì 6 giugno con anteprime e attività per bambini. In agenda anche eventi collaterali come Operabike, Assaggi d’Opera e menù a tema nei locali aderenti, il programma completo qui.

Domenica si sale sul campanile panoramico

Domenica 8 giugno visita guidata speciale alla Basilica di Sant’Abbondio di Como con accesso straordinario al campanile panoramico e all’organo. L’iniziativa, a cura di Slow Lake Como con la Società Archeologica Comense e la Parrocchia della SS. Annunciata, svela i tesori nascosti di uno dei capolavori del romanico europeo. Costo: 15 euro adulti, 5 euro bambini (gratis fino a 5 anni). Info e prenotazioni: www.slowlakecomo.com.

GiocoLandia 2025: due giorni di magia per tutta la famiglia

Sabato 7 e domenica 8 giugno il Parco delle Fontanelle di Esine, in località Sacca nel cuore della Valle Camonica, si trasforma in un vero Paese dei Balocchi con GiocoLandia 2025, il festival dedicato a bambini e famiglie. Oltre 30 attrazioni animeranno il weekend: gonfiabili, baby dance, percorsi avventura, laboratori creativi, spettacoli con burattini e show itineranti. Per i più piccoli è prevista anche un’area baby 0-3 anni con giochi sensoriali e spazi sicuri. Non mancheranno stand gastronomici, bancarelle e una vasta zona con oltre 10 gonfiabili. L’evento si svolge dalle 9 alle 22. Info e biglietti sulla pagina Facebook di GiocoLandia.

Porte Aperte Festival 2025 Dal 5 all’8 giugno 2025 torna il Porte Aperte Festival, che festeggia la sua decima edizione con il tema Gener-Azioni. L’evento si svolge in tre suggestive location: Palazzo Roncadelli Manna, Cortile Palazzo Affaitati e Cortile Federico II. Manuele Fior, autore del manifesto, guiderà il pubblico nel suo mondo artistico. Tra gli ospiti di spicco, Edoardo Albinati presenta il nuovo libro “I figli dell’istante” e Gianni Maroccolo si esibisce con “Il sonatore di basso”. La rassegna unisce fumetto, letteratura e musica, esplorando il dialogo tra generazioni e questioni di genere con eventi, incontri e spettacoli. Info su sito: www.porteapertefestival.it

Il Cavalier Malosso: l’arte cremonese in mostra

Fino all’8 giugno 2025 il Museo Diocesano di Cremona (Piazza S.A.M. Zaccaria 4, Cremona) ospita la mostra dedicata a Giovan Battista Trotti, detto il Malosso, con sedici opere riunite per la prima volta. L’iniziativa è una “mostra diffusa” in collaborazione con i Musei Civici di Palazzo Farnese a Piacenza, dove è esposto il celebre Trittico Salazar. A Cremona il percorso racconta la formazione e l’attività della bottega del Malosso, con studi, bozzetti e un restauro aperto. Un biglietto convenzionato consente di visitare entrambe le sedi a prezzo ridotto. Orari: martedì-domenica 10:00-13:00 e 14:30-18:00. Info qui.

Weekend di festa in Valsassina: festa di inizio estate

Sabato 7 e domenica 8 giugno la Valsassina dà il benvenuto all’estate con un evento speciale alla Formaggeria Carozzi con cucina, in via Provinciale a Pasturo (LC). La tradizionale Festa di inizio Estate trasforma il weekend in un viaggio tra sapori autentici, natura e convivialità, con tante eccellenze del territorio pronte a farsi scoprire. Specialità gastronomiche, musica e attività per tutti, in uno scenario montano mozzafiato: un’occasione da non perdere per accogliere la bella stagione tra gusto, amicizia e divertimento.

A Calco la Giornata mondiale dei rondoni

Sabato 7 giugno Calco ospita la Giornata mondiale dei rondoni, dedicata a questi straordinari uccelli che vivono quasi sempre in volo. L’appuntamento è dalle 19 alle 20.30 alla torre rondonaia di Arlate, nel momento in cui tornano ai nidi. L’evento, promosso da Cros Varenna e altre associazioni ambientaliste, è a numero chiuso. Iscrizione obbligatoria qui. Per informazioni, scrivere a crosrondoni@gmail.com. L'evento sarà annullato in caso di maltempo.

Fombio, arte e musica al Castello: torna l’Art Concert 2025

Domenica 8 giugno il Castello Douglas Scotti di Fombio (via Roma 2, Fombio, Lodi) accoglie la terza edizione di Art Concert, evento gratuito che fonde musica e arti visive in una cornice storica d’eccezione. Dalle 14.30 alle 22, il programma propone la mostra collettiva Colors curata da Simone Fappanni, performance artistiche e musicali con “Ritratti Musicali” del trombettista Gianni Satta, concerti jazz, funk e soul, e dialoghi tra suono e immagine. Dalle 18 si esibiscono i Note Out, seguiti da un aperitivo in musica e, alle 21.15, dal gran finale con la Samantha Iorio Soul Band. Presenti food truck, area ristoro e spazio dedicato ai laboratori creativi. In caso di maltempo l’evento sarà spostato ad altra data. Ingresso libero.

Lodi, il fiume Adda raccontato per immagini

Fino al 30 giugno 2025 la Fondazione Santa Chiara di Lodi ospita la mostra fotografica “L’Adda – Tra le sponde del tempo”, un viaggio tra paesaggi e memorie legate al fiume. L’esposizione, curata da associazioni locali con il patrocinio del Comune, celebra l’identità collettiva legata all’Adda. Ingresso libero.

50ª MincioMarcia a Mantova

Venerdì 7 giugno 2025, Mantova ospita la 50ª edizione della MincioMarcia, storica camminata non competitiva di 5 o 10 km tra le vie del centro storico. L’appuntamento è in Piazza Sordello, con partenza alle ore 20.00 e ritrovo dalle 18.00. Aperta a tutte le età e agli amici a quattro zampe, la manifestazione promuove uno sport a impatto zero, valorizzando il benessere e la socialità. All’arrivo, ristoro con prodotti tipici mantovani per tutti i partecipanti. Info al +39 0376 362435.

OPEN Festival 2025: teatro urbano e innovazione nel cuore di Mantova

Dal 6 all’8 giugno 2025 il centro storico di Mantova ospita l’OPEN Festival, evento dedicato al teatro urbano e alla sperimentazione artistica. Organizzato dalla Fondazione U. Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo con il sostegno del Comune di Mantova e del Ministero della Cultura, il festival propone spettacoli diffusi in luoghi simbolo della città, come la Loggia del Grano, Piazza Mantegna e la Rotonda di San Lorenzo. L’edizione 2025 punta a dissolvere le barriere tradizionali del teatro, creando esperienze immersive e coinvolgenti che riflettono le contraddizioni della vita contemporanea. Il biglietto d’ingresso è gratuito. Informazioni e programma su eventimantova.it.

L’universo in tutti i sensi: viaggio nel buio a Castellaro Lagusello Dal 6 all’8 giugno 2025 Castellaro Lagusello ospita il festival di astronomia “L’universo in tutti i sensi. Viaggio nel buio”. Tra laboratori, mostre, conferenze e spettacoli, il programma offre anche osservazioni del cielo e visite guidate nella Riserva naturale del Complesso morenico con le Guardie Ecologiche Volontarie. L’evento coinvolge appassionati di ogni età, famiglie e curiosi, permettendo di scoprire la scienza in modo coinvolgente e gratuito. Le attività sono senza prenotazione, tranne per conferenze e spettacoli audio. Per dettagli e programma qui.

44ª Rievocazione Storica

Sabato 7 giugno 2025 torna a Monza la 44ª Rievocazione Storica, dedicata al primo Giubileo cristiano proclamato da Papa Bonifacio VIII nel 1300. L’evento coinvolgerà circa 600 figuranti, 200 volontari e numerosi giovani da tutta la Brianza, pronti a far rivivere le suggestive atmosfere medievali. Organizzata dal comitato guidato da Ghi Meregalli, la manifestazione celebra le radici culturali del territorio con una giornata ricca di storia e tradizione. Info qui.

Marcia Formula Uno all’Autodromo di Monza

Torna domenica 8 giugno 2025 alle 9:00 la Marcia Formula Uno all’Autodromo di Monza, un evento sportivo e solidale organizzato dalla LILT Brianza. La corsa non competitiva sostiene i servizi di CASA LILT Monza, centro di prevenzione oncologica di eccellenza. Aperta a tutti, dagli adulti ai bambini, con la possibilità di partecipare anche con animali domestici, la marcia propone tre percorsi da 2,5, 5,8 e 10 km, adatti a ogni preparazione atletica. Un’occasione per correre insieme e promuovere la salute in uno dei circuiti più iconici d’Italia. Info qui.

StraBassotti: la marcia podistica dedicata ai bassotti a Monza

Domenica 8 giugno 2025, il Parco di Monza ospiterà la sesta edizione della StraBassotti, l’evento non competitivo per gli amanti dei bassotti e non solo. Ritrovo alle 8:00 in Viale Mirabello, vicino a Villa Mirabello, con iscrizioni aperte sul posto o in prevendita al Centro Commerciale Carosello di Carugate. La giornata sarà animata da giochi, dimostrazioni di toelettatura, musica dal vivo e la presenza dei Carabinieri a cavallo. Previsti premi speciali per diverse categorie di bassotti e un villaggio con stand dedicati al mondo pet e handmade. La quota di partecipazione è di 20 euro, comprensiva di gadget e pettorali numerati.

Vimercate dei Ragazzi

Vimercate si prepara ad accogliere “Vimercate dei Ragazzi” questo weekend del 6, 7 e 8 giugno, il festival teatrale dedicato ai più giovani. L’evento propone un ricco programma di spettacoli e attività pensate per coinvolgere bambini, adolescenti e famiglie in un’esperienza culturale dinamica e partecipata. Per tre giorni, la città diventerà un grande palcoscenico all’aperto, tra teatro, natura e momenti di gioco, con appuntamenti imperdibili per tutte le età. Qui il programma completo.

A Pavia passeggiata della Lipu con i rondoni

Domenica 8 giugno alle 17.30 i cieli di Pavia diventano protagonisti con “A spasso per Pavia... con i rondoni”, un’iniziativa gratuita promossa dalla sezione pavese della Lipu, in collaborazione con RondoMi ETS, in occasione della Giornata mondiale dei rondoni. Un’occasione per conoscere da vicino questi affascinanti uccelli migratori che volano instancabilmente per migliaia di chilometri e svolgono un ruolo fondamentale nel contenimento di insetti come le zanzare. Ritrovo davanti al Castello Visconteo di Pavia, dove l’assessore all’Ambiente del Comune di Pavia, Lorenzo Goppa, illustrerà la recente delibera “salva rondini” approvata dal Comune. Seguirà una breve introduzione scientifica a cura degli esperti della Lipu e di RondoMi, per comprendere meglio la biologia e il comportamento dei rondoni. La passeggiata si snoderà poi tra le vie del centro storico per osservare i siti di nidificazione e ammirare i voli acrobatici di questi uccelli che passano quasi tutta la loro vita in volo. Si consiglia di portare un binocolo. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione scrivendo a: pavia@lipu.it, oasi.bosconegri@lipu.it.

Andalo Rock

Dal 6 al 7 giugno 2025 torna l’Andalo Rock, il festival che da oltre vent’anni anima la Valtellina con musica rock e punk di qualità. Organizzato dal Comune di Andalo Valtellino, dall’Associazione La Preferita e dalla Pro Loco, l’evento si svolge nel parco comunale di Via Ezio Vanoni, con ingresso gratuito. Tra i protagonisti delle passate edizioni nomi come Punkreas, Edda, Shandon e Sick Tamburo, mentre ogni anno si dà spazio anche a nuove band emergenti. Due serate intense di concerti e atmosfera underground.

Palazzo Vertemate Franchi ospita “La Cenerentola” di Rossini

Domenica 8 giugno 2025, alle 17:00, il giardino di Palazzo Vertemate Franchi a Piuro (Via del Palazzo Vertemate, 35) si trasformerà in un teatro all’aperto per il concerto spettacolo dell’opera “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini. Organizzato dall’Associazione Le Altre Note e dal Consorzio Turistico Valchiavenna, l’evento fa parte di “Appuntamento in Giardino”, dedicato alla valorizzazione dei giardini storici italiani. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro. Per informazioni: 0343 37485, infopoint.chiavenna@valchiavenna.com.

Festa della Birra a Mese: musica, schiuma e divertimento

Sabato 7 e domenica 8 giugno 2025, a Mese (SO), in Piazza Don Albino Del Curto, arriva la tradizionale Festa della Birra. Due giorni di musica con dj set, l’esibizione live di Fabio Caccia e lo Station One Party, oltre allo spettacolare schiuma party di domenica. La festa ospita anche la Squadra Tiro alla Fune Valtellina con dimostrazioni e sfide, mentre i food truck propongono birra artigianale Legnone Brewery e cucina street. L’ingresso è libero; parte del ricavato sosterrà le missioni di Don Guanella. Per informazioni: Simone 339 8689524.

Cadegliano Festival – La piccola Spoleto ritorna sul Lago di Lugano

Il 7 e 8 giugno 2025 a Cadegliano Viconago (VA) torna il Cadegliano Festival – Piccola Spoleto, rassegna unica al mondo dedicata al compositore Gian Carlo Menotti, nato qui nel 1911. Giunto alla XV edizione, il festival diretto da Silvia Priori animerà ville, parchi e piazze con mostre, concerti, spettacoli, danza, lectio magistralis e visite guidate. Sabato 7 giugno si parte dalle ore 15 con i vernissage nelle ville e cortili storici, alle 18 il concerto acustico di Massimo Priviero a Villa Toletti, e alle 21 lo spettacolo “Antigone” con Silvia Priori a Villa Menotti (Via Monico, 16). Domenica 8 giugno dalle 15 alle 19 proseguono le esposizioni e alle 15.30 in Piazza Quattrocento a Viconago lo spettacolo “Le avventure di Tom Sawyer”. Ingresso gratuito per tutte le attività, € 5,00 solo per gli spettacoli serali (prenotazioni su Eventbrite). In caso di pioggia, eventi al coperto.

Giardini in festa tra Varese e Arona: visite e musica il 7 e 8 giugno

In occasione di Appuntamento in Giardino, sabato 7 e domenica 8 giugno si aprono al pubblico con visite guidate due luoghi storici della Veneranda Biblioteca Ambrosiana: la Casa Museo Pogliaghi al Sacro Monte di Varese e la Statua di San Carlo ad Arona. A Varese, tour tra statue e reperti nel giardino alle 11 e un concerto argentino domenica alle 16.30. Ad Arona, invece, si esplorerà il giardino botanico del Sancarlone, salendo fino alla sua terrazza panoramica. Eventi a cura di Archeologistics. Prenotazione obbligatoria. Info: www.casamuseopogliaghi.it / www.statuasancarlo.it

Tra Ville e Giardini: il 7 giugno torna la corsa serale a Varese

Venerdì 7 giugno si corre la 12ª Tra Ville e Giardini, gara Fidal di 12,8 km con partenza alle 20 dai Giardini Estensi. Tra i favoriti il kenyano Peter Wahome Murithi e la maratoneta Claudia Gelsomino. Previsti anche il Minigiro per bambini e una corsa non competitiva. Iscrizioni su endu.net o in loco. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Amico Fragile. Info: Runner Varese.