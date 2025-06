Come nasce il formaggio Silter Dop? Per scoprirlo c’è “Malghe aperte” in Valle Camonica

Ponte di Legno (Brescia), 23 giugno 2025 – In Valle Camonica e sull’alto lago d’Iseo ritorna l’appuntamento con "Malghe Aperte Silter Dop", l’iniziativa che porta turisti e curiosi alla scoperta degli alpeggi dove nasce il celebre formaggio a denominazione d’origine protetta della Valle Camonica e del Sebino Bresciano.

Promossa dal Consorzio di Tutela del Silter Dop, in collaborazione con le Comunità Montane locali, la manifestazione si svolgerà in 14 malghe da Pisogne a Ponte di Legno, con il primo evento in programma sabato 5 luglio a Malga Foppella e l’ultimo il 6 settembre a Malga Bazena. L’evento, che nelle passate edizioni ha registrato un grande successo, offre ai visitatori la possibilità di immergersi nella vita d’alpeggio, assistere alla lavorazione del latte e alla produzione del Silter Dop, e concludere con una degustazione gratuita.

Sarà questa l’occasione per visitare luoghi evocativi, in cui toccare con mano la quotidianità dei pastori e dei malghesi, che durante l’estate soggiornano in quota con i loro animali, che si alimentano di erbe e fiori di montagna, che conferiscono caratteristiche unica al latte con cui viene poi prodotto il silter, la cui zona si estende da Sulzano a Case di Viso. Il personale d’alpe sarà disponibile ad accogliere adulti e bambini che vorranno vedere come vengono condotte le vacche al pascolo, come vengono munte e come viene trasformato il latte in formaggio Silter Dop. Le malghe che aderiscono sono:

Foppella Pisogne 05/07 Cadino Dossi Breno 12/07 Prato Cividate Camuno 13/07 Cadino della Banca Breno 27/07 Paglia Gianico 27/07 Bassinale Artogne 03/08 Val di Moren Borno 08/08 Valgabbia Berzo Inferiore 10/08 Salarno Saviore dell’Adamello 16/08 Blumone Breno 17/08 Mortirolo Monno 24/08 S.Apollonia Ponte di Legno 31/08 Case di Viso Ponte di Legno 06/09 Bazena Breno 07/09