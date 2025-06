Tutto pronto per la terza edizione del Garda Festival: arte, musica e spettacolo sulle rive del lago

Brescia, 20 giugno 2025 – Dal 12 luglio al 14 agosto 2025, torna il Garda Festival – Lake Garda International Music, Dance and Cinema Festival, manifestazione culturale che, alla sua terza edizione, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana. A fare da cornice all’evento saranno alcune delle località più suggestive del Lago di Garda: Castelnuovo del Garda, Desenzano del Garda, Lazise, Peschiera del Garda, Sirmione e Villafranca di Verona.

Un viaggio artistico tra musica, danza, teatro e cinema

Nato nel 2023 per volontà del Fondo Niccolò Piccinni e sotto la direzione artistica di Maximilien Seren-Piccinni, il Festival ha visto una rapida crescita, diventando un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale. La passata edizione ha contato oltre 1.500 spettatori e più di 80 artisti coinvolti, tra cui nomi del calibro di Sandra Milo, il violinista Uto Ughi e i Primi Ballerini e Solisti del Teatro alla Scala di Milano.

Un cartellone ricco e trasversale

L’edizione 2025, patrocinata dalla Regione del Veneto, propone un programma che spazia tra musica classica e contemporanea, danza, teatro e contaminazioni artistiche interdisciplinari. Tra gli eventi principali: il Gala di Danza con i Primi Ballerini e Solisti della Scala di Milano; il concerto dell’icona della musica italiana Patty Pravo; una serata con le grandi colonne sonore del cinema italiano, con la partecipazione di Ornella Muti; reinterpretazioni pop in stile Bridgerton; omaggi a Pavarotti con il tenore Murat Karahan, a Vivaldi, a Debussy e alle grandi eroine del repertorio lirico con il soprano Ekaterina Bakanova. Completano il programma recital e concerti da camera ambientati in siti storici e paesaggi naturali di rara bellezza, alcuni dei quali riconosciuti come patrimonio UNESCO.

I grandi riconoscimenti del Festival

Uno dei momenti più significativi sarà la consegna del Premio Piccinni – For excellence in the performing arts, previsto per il 27 luglio a Lazise. Giunto alla 43ª edizione, il premio sarà assegnato al celebre pianista croato Ivo Pogorelich, figura di riferimento nella musica classica contemporanea per il suo stile anticonvenzionale.

Accanto al Premio Piccinni, anche il Premio Cigno del Garda, che celebra chi si è distinto nella promozione delle arti. Dopo i premiati del 2024 – Katia Ricciarelli, Fabio Armiliato e Fabio Testi – il riconoscimento tornerà anche quest’anno a valorizzare eccellenze artistiche e culturali.

Un progetto culturale sostenuto dal territorio

Main sponsor dell’edizione 2025 è Banca Ifis, che ha ribadito il proprio impegno nella valorizzazione dell’arte e della cultura attraverso il proprio Social Impact Lab Kaleidos e il brand Ifis Art, promotore di numerosi progetti culturali e mostre, come quella in arrivo a Brera dedicata ad Antonio Canova. Numerose anche le collaborazioni e i partner istituzionali: i Comuni ospitanti, Itas Assicurazioni, RMI, Danipack, Cantine Vitevis, BMW Fimauto e Nanni Nember, oltre a enti come Destination Verona & Garda Foundation, Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Garda Musei, Camera di Commercio di Verona e UNIIC – Unione Imprenditori Italia Cina.

Un’esperienza culturale a 360 gradi

"Abbiamo immaginato questa terza edizione come un’esperienza totale, che non si limiti all’intrattenimento, ma che sappia stimolare l’anima, nutrire il pensiero e celebrare il legame indissolubile tra le arti e il territorio che le accoglie”, dichiara Maximilien Seren‑Piccinni, direttore artistico e presidente del Fondo Niccolò Piccinni.

Info utili

Il programma dettagliato, le modalità di partecipazione e la biglietteria sono disponibili sul sito ufficiale del Garda Festival e sul circuito TicketOne.