Como Lake Cocktail Week 2025: sul Lago di Como appuntamento con l'arte dei bartender

L'eccellenza della mixology e dell'ospitalità di lusso saranno protagoniste dall'1 al 6 luglio della Como Cocktail Week. L'evento nato sulle rive del Lago di Como nel 2019, poi esportato a St. Moritz e in arrivo in Sicilia il prossimo ottobre, giunto alla sesta edizione quest'anno avrà come titolo, "Taste" un invito a fare una vera e propria un’immersione nell'arte della miscelazione a partire dal gusto. Oltre trenta location, alcune tra le più rinomate del panorama italiano. Una settimana dedicata al bere bene e al food pairing che trasforma il bancone del bar in un palcoscenico di creatività, dove la miscelazione diventa racconto, unione, sperimentazione e arte da condividere. “Il bancone si trasforma in un palcoscenico, simbolo di connessione tra diverse realtà del mondo luxury, dando vita a esperienze uniche, pensate per un pubblico che desidera creatività, gusto e raffinata convivialità - afferma Annalisa Testa, giornalista nel settore lusso e fondatrice delle Cocktail Week di Como, St. Moritz e Taormina - L’obiettivo di questa edizione è prendersi un momento per concentrarsi sul bicchiere, sull’equilibrio perfetto dei sapori, celebrando i cinque gusti fondamentali. I bartender sono così invitati a sperimentare l’abbinamento degli aromi, interpretando attraverso i cocktail un percorso degustativo che esalti texture vellutate, effervescenti, croccanti o spumose, giocando con la trasparenza o il colore del liquido” E parlando di Taste, non si può dimenticare l’importanza della cucina, delle sue tecniche culinarie e di laboratorio, che saranno il complemento perfetto per esaltare il liquido miscelato dai bartender. Quest'anno la Como Lake Cocktail Week apre le porte a Milano: nasce un ponte tra due capitali della mixology. Infatti a inaugurare questa collaborazione sarà il Grand Opening di Villa d’Este, dove il main bar sarà firmato dal Camparino in Galleria, in rappresentanza di Campari. Insieme a loro, quella sera, ci saranno anche il team di Ceresio 7 per Ginarte e i bartender del nuovo Salmon Guru Milano, presenti per rum Diplomático. Campari sarà poi al centro del takeover di Krudo, vincitore del Premio Campari nella scorsa edizione con un audace twist sul Negroni. Giovedì 3 luglio, il bar ospiterà altri talentuosi bartender del Lago di Como, invitati a reinterpretare Campari con il proprio signature cocktail. La presenza del brand culminerà infine nella serata di chiusura, ribadendo la sua centralità come simbolo di eccellenza, creatività e spirito italiano nel mondo della mixology contemporanea. Tra i nomi coinvolti spiccano le eccellenze dell’ospitalità alberghiera anche Grand Hotel Tremezzo, Passalacqua, Mandarin Oriental, Lago di Como, Il Sereno, Grand Hotel Victoria, Filario Hotel &Residences, Hilton Lago di Como, Musa, Villa Serbelloni, Vista Palazzo e Sheraton Lake Como. Proprio quest’ultimo accoglierà, nel dehors del suo ristorante stellato Kitchen, una cena d’eccezione che riunirà tre stelle Michelin del Lago di Como, Andrea Casali (Kitchen Restaurant), Davide Caranchini (Ristorante Materia), Raffaele lenzi (Il Sereno al Lago) in un menù a più mani che celebrerà la sinergia tra alta cucina e mixology d’autore. Accanto agli hotel, anche i ristoranti e gli street bar più iconici del Lago prenderanno parte alla manifestazione: dal Ceccato Garden Bar al Ristorante Da Pietro, con il suo Pop-Up alla Terrazza Olmo, scenografica location firmata da Vincenzo Dascanio, dove il 2 luglio andrà in scena la Como Lake Cocktail Competition. E ancora: il Lido di Moltrasio, il Victoria Beach di Menaggio (proprietà del Grand Hotel Victoria), il ristorante Una Finestra sul Lago e il suo Onda Cernobbio, il bucolico Scalo Craft Drink di Cremia, il nuovo Cavedano Lounge di Dongo, La Piazzetta Lake Como, Fresco Cocktail Shop, Vintage Jazz, Krudo, Hemingway Cocktail Bar (vincitore della scorsa edizione), il bistrot Figli dei Fiori, lo Spirit Café & Cocktail Room e il nuovissimo Super Social Club.

Il programma degli eventi è disponibile sul sito https://www.comolakecocktailweek.com