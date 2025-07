Gropello Cairoli, schianto tra furgone e camion sulla Statale dei Cairoli: morta donna di 62 anni

Gropello Cairoli (Pavia), 4 luglio 2025 – Drammatico incidente questa mattina, venerdì 4 luglio 2025. L’allarme è scattato intorno alle 7 all'altezza della frazione Santo Spirito del Comune di Gropello Cairoli (in provincia di Pavia). Stando alle prime informazioni l’incidente ha coinvolto due veicoli. Il bilancio è drammatico: una donna di 62 anni ha perso la vita.

Lo scontro – in base a quanto emerso – ha riguarda un furgone e un mezzo pesante. Ad avere la peggio la conducente del primo veicolo, una donna di 62 anni. Al momento non è noto il nome della vittima, si sa però che viveva a Garlasco (in provincia di Pavia). Le generalità della vittima non sono state ancora rese note perché la polizia stradale sta ancora cercando di rintracciare i famigliari.

L'incidente è avvenuto sulla statale 596 dei Cairoli in direzione di Villanova d'Ardenghi. Sul posto è giunto il personale inviato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia. Il decesso è stato constatato sul posto dai sanitari del 118: per la donna non c’è stato nulla da fare. Ferito in modo non grave anche il camionista, di 57 anni. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine intervenute sul luogo della tragedia.