Antonella Ruggero torna al Festival del Carmine di Pavia: concerto il 13 luglio

Pavia, 23 giugno 2025 – La cena fra le stelle in programma dalle 20 di giovedì nel piazzale davanti alla chiesa aprirà ufficialmente la XIV edizione del Festival del Carmine che nelle precedenti edizioni ha richiamato oltre 200mila spettatori che hanno partecipato a oltre 200 eventi con più di 500 artisti. "Quando abbiamo deciso di promuovere il festival nel 2017, pensavamo di organizzare alcune iniziative di carattere culturale e aggregativo attorno alla festa della Madonna del Carmine, che ricorre il 16 luglio – ha detto don Daniele Baldi, parroco del Carmine -. Oggi possiamo affermare che la nostra scommessa è vinta: il Festival del Carmine è, a detta di tutti, una delle rassegne più importanti di Pavia". Venerdì sera in chiesa si esibiranno Stefano Mhanna e gli archi dei "Novi Toni Comites", sabato il corpo bandistico Santa Cecilia Belgioioso. Passando a luglio, il 3 è prevista una serata comico-musicale con Paolino e Maurizio, venerdì 4 doppio concerto con The Sixties e Back to the Beatles e sabato 5 con Massimiliano Alloisio la settimana successiva si apre il 10 con la festa Grest, l'11 coro Verdi in concerto, il 12 tributo ai Nomadi con i Senza Patria e domenica 13 Antonella Ruggero , che appena può non mancare all'appuntamento ll Il 16 luglio sarà la volta del canto mariano Akathistos in occasione della festa della Madonna del Carmine e il 17 per il ciclo “Parlare per sapere” dedicato ai temi dei giovani e. dell'educazione, incontro con Alberto Pellai e Barbara Tamborini. Il 18 tributo a Lucio Dalla con l' “Orchestra Domenico Sputo”, il 19 tributo a Renato Zero con “Amalo”, mentre domenica 20 luglio (dalle 8 alle 18) i Madonnari disegneranno via XX Settembre; il 24 luglio “Pavia Music Friends” con la proposta di brani musicali inediti e sabato 26 chiusura con il tributo ai Pooh proposto dagli Aloha. Tutti gli spettacoli, tranne la cena, sono a ingresso gratuito e alle 21.