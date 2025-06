Cosa fare questo weekend in Lombardia: gli appuntamenti del 13, 14 e 15 giugno 2025

Ultimo fine settimana di primavera, quello del 13, 14 e 15 giugno 2025, che si annuncia particolarmente ricco di appuntamenti nelle province lombarde, non solo a Milano, tra feste di paese, rassegne musicali, manifestazioni sportive, iniziative culturali e serate all’aperto. In attesa del solstizio d’estate, il territorio si anima con una varietà di proposte per tutte le età e i gusti, dai concerti ai festival gastronomici, dalle passeggiate archeologiche agli spettacoli teatrali. Tra i laghi, i parchi, i borghi storici e le aree urbane, l’intera regione si conferma ancora una volta laboratorio di comunità e sperimentazione culturale diffusa.

La 1000 Miglia 2025 si terrà dal 17 al 21 giugno, confermando per il terzo anno consecutivo il format di 5 giornate e ricalcherà le corse leggendarie dell’anteguerra, percorrendo un tracciato "a otto" come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità. Quest'anno, si intreccerà con la Festa della Musica il 21 giugno. Novità di questa edizione sono le 420 vetture storiche attese, oltre alle 120 per il Ferrari Tribute. L'ingresso sarà da Corso Martiri e Via Porcellaga, con uscita da Via Gramsci. Il Villaggio 1000 Miglia, cuore pulsante dell'evento ia Brescia, aprirà nel pomeriggio di domenica 15 giugno e resterà accessibile fino alle 21.30 sia quel giorno, sia il successivo. Per integrare Mille miglia e Festa della Musica in Piazza della Vittoria ci sarà un palco dedicato, con musica in linea con lo spirito della celebre corsa automobilistica. La mostra La Belle Époque. L’arte nella Parigi di Boldini e De Nittis presenta una selezione di capolavori realizzati da Boldini, De Nittis, Zandomeneghi, Corcos e Mancini durante il loro soggiorno parigino. Inaugurata il 25 gennaio, la mostra sarà visitabile ancora solo in questo week end, f ino al 15 giu gno 2025, con orario dalle 9 alle 17 il mercoledì, giovedì e venerdì, e dalle 10 alle 20 il sabato, domenica e festivi.

Appuntamento con la sesta edizione di We Love Castello, con un ricco programma di eventi. Il Food Truck Festival è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, il sabato e la domenica dalle 17 alle 24, presso il Castello di Brescia (via del Castello 9).

Domenica sera, Franco Mazzotti sarà il protagonista di "Velocissimi" a villa Mazzotti, a Chiari, con inizio alle 17.30. L'evento è a cura di Paolo Festa, presidente dell'associazione L'Impronta, e fa parte della rassegna "Aperti per Voi sotto le Stelle" del Touring, che renderà visitabili in un'insolita fascia oraria quattro luoghi d'arte e di bellezza della provincia di Brescia, dal tardo pomeriggio fino al tramonto.

Tributo a Augusto Daolio sabato 14 giugno 2025, alle 21.15, nel Parco della Scuola Materna Paolo VI a Roccafranca. Il Corpo Musicale SS. MM. Gervasio e Protasio di Roccafranca e il Corpo Musicale di Pontoglio, diretti dal Maestro Francesco Andreoli, eseguiranno un concerto interamente dedicato all'indimenticabile leader dei Nomadi, Augusto Daolio. A Toscolano-Maderno, nel Museo della Carta, in via Valle delle Cartiere, verranno raccontate le peripezie dell'opera di Teofilo Folengo conservata in museo. Segue laboratorio per bambini dai 6 anni in su. (5 euro). Info e prenotazioni: 0365641050 - info@valledellecartiere.it.

White dinner al Ristorante Convento Di Lonato. Basta vestirsi di bianco e partecipare alla cena, anche da single, per fare nuove amicizie. Due le fasce d'età; si cena dalle 20 alle 20.30 poi musica con DJ set.

Torna sabato 14 giugno a Bergamo, nel ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti, piazza Cavour, il "Centro della Musica". A partire dalle ore 17 performance con l'Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Jacopo Riva i. Sarà presentato lo spettacolo:*Adamo e Eva", tratto dal testo di Mark Twin con l'adattamento di Silvia Rossetti.

In programma sabato 14 giugno a Bergamo la StraWoman, la corsa più rosa dell'anno, camminata non competitiva di 5 o 10 chilometri giunta alla 15esima edizione tra la moderna e vivace città Bassa e la suggestiva città Alta passando per le Mura venete. Partenza dal Sentiero e alle ore 21.

Mercato della Terra nell'intera giornata di sabato 14 giugno al Sentierone-Piazza Matteotti a Bergamo. In vendita prodotti tipici locali dal latte ai formaggi, dalle uova agli asparagi, dal miele alle marmellate.

Domenica 15 a Bergamo Alta (piazza Cittadella e Torre di Adalberto) il Mercatino dell'Antiquariato.

Da venerdì 13 a domenica 15 giugno in piazza Cittadella in Bergamo Alta "Evviva Valcalepio", festa del vino locale. Si inizia alle 18 ogni sera con musica e gastronomia.

Ad Albano Sant'Alessandro venerdì 13 giugno dalle 18 alle 24, sabato 14 e domenica 15 dalle 11 alle 22,30 Festival della Carbonara - Cucina Romana. Appuntamento in piazza degli Alpini.

Ad Albenza di Almenno San Salvatore sabato 14 giugno Sagra del Lampone e del prodotto tipico.

Sempre sabato 14 a Clusone Bidu in Birra in piazza dell'Orologio, manifestazione in stile Oktober Fest.

Dal 13 al 15 giugno a Ghisalba Festa dell'Alpino on grigliate, giochi di società e tanta musica.

A Lovere dal 13 al 15 giugno Lake Street Food Festival, con specialità da tutta Italia in piazza Tredici Martiri.

Sabato 14 e domenica 15 giugno visita guidata al Parco Paleontologico di Cene. Visite guidate dalle 15 alle 17. Sabato alle 16 la oratorio "Geologo per un giorno". Domenica alle 16 laboratorio "Bosco e prato, scopriamo la natura al parco"; dalle 16 alle 17 meditazione in natura con l'associazione Sahja Yoga.

Como, 15 giugno 2025 all’interno del festival Parolario, l’associazione Sentiero dei Sogni propone la passeggiata creativa Il Lario delle scrittrici romantiche, con partenza alle 9.45 da piazzetta Felice Baratelli, al termine di viale Geno. Il percorso di circa 2,2 chilometri si snoda dalla riva di Geno fino al centro storico, con soste a Villa Cornaggia Musa, nei giardini Regina Margherita, nel quartiere Coloniola e in piazza Cavour, passando davanti al Teatro Sociale per concludersi attorno alle 11.30 in piazza Perretta. Lungo il percorso letture tratte da opere di Mary Shelley, Cosima Wagner ed Elizabeth Robins. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.

Como, 14 giugno: il Tempio Voltiano ospiterà una mattinata all’insegna del benessere con il Como Yoga Day, in programma dalle 7.30 alle 11.30. L’iniziativa, inserita nel calendario di “Como… Muoviti Muoviti”, è promossa dal Comune in collaborazione con numerose realtà locali che diffondono la pratica dello yoga e la cultura dell’equilibrio psico-fisico. L’evento è gratuito, aperto a tutti e non prevede prenotazione, ma è consigliato portare con sé il proprio tappetino.

Brunate, dal 15 giugno 2025 torna Rock in Mountain, la rassegna musicale che porta la scena rock comasca alla Baita Bondella, a mille metri d’altitudine. A partire da metà giugno e fino ad agosto, ogni sabato dalle 18 alle 22 si alterneranno otto concerti in una cornice panoramica d’eccezione.

Cantù, 14-15 giugno , due giornate dedicate alla musica elettronica, tra sperimentazione sonora, laboratori creativi e performance immersive, animeranno gli spazi del Teatro San Teodoro a partire dalle 14. L’iniziativa propone workshop gratuiti su sintetizzatori modulari, beatmaking, ambienti di live electronics e video mapping, condotti da artisti come Andy Morello, Giona Vinti, Fabrizio Savio e Fabio Volpi. Il programma prevede anche una silent live night il 14 giugno, con DJ set in cuffia e live modulari, e un electro live set il 15 giugno dalle 21, dedicato alla ricerca sonora più audace.

Sabato 14 giugno alle 21, presso l’Auditorium Manenti di Crema, il Cremona International Spring Music Festival. L’evento conclusivo vedrà protagonisti i San José State University Choraliers, coro da camera statunitense diretto da Jeffrey Benson, affiancati dagli studenti del liceo musicale “Antonio Stradivari”. Il concerto, a ingresso gratuito, proporrà un repertorio che spazia dalla polifonia rinascimentale alle armonie contemporanee. Domenica 15 giugno alle 16.30 nella Cattedrale di Cremona si terrà un nuovo appuntamento della rassegna “Ponti fra popoli e culture”, organizzata in occasione dell’anno giubilare. In programma musiche di Haendel, Cazzati e composizioni etniche eseguite da Anita Haschemi Sadat (flauto a becco), Eleonora Mingardi (soprano) e Luciano Carbone (organo). L’ingresso è libero.

Al Museo di Storia Naturale di Cremona, prosegue fino al 12 luglio la mostra fotografica "Relicta loca – Il fascino dei luoghi abbandonati", che raccoglie scatti di esplorazione urbana e naturalistica. L’ingresso è libero negli orari di apertura del museo.

Il Museo Civico Ala Ponzone ospita due mostre di rilievo. La prima, dedicata all’artista cremonese Giordano Garuti, è visitabile fino al 24 agosto.: si tratta di una quarantina di opere tra suggestioni cubiste, futuriste e surrealiste, con un tratto libero e visionario. Nella Sala delle Colonne fino al 3 agosto "Nĕmŏrālis", personale di Antonio Massarutto: le sculture dell’artista friulano evocano un bestiario immaginifico e arcaico, nato dall’assemblaggio di materiali naturali e oggetti di recupero. All’interno del Museo del Violino di Cremona, fino al 29 giugno, si può visitare la mostra "Il volto dell’opera", promossa in occasione del Monteverdi Festival. Al centro dell’esposizione si trova il ritratto di Claudio Monteverdi attribuito a Bernardo Strozzi, uno dei tre dipinti noti dedicati al compositore, conservati tra Vienna, Parigi e Cremona. A Casalmaggiore, fino al 28 settembre, il Museo del Bijou ospita “Gioielli di gusto”, un progetto espositivo che mette in relazione il mondo dell’ornamento con quello del cibo. La mostra raccoglie pezzi d’autore ispirati a frutta, verdura, piatti e bevande, raccontando in chiave creativa e talvolta ironica l’evoluzione del gioiello attraverso i secoli. Il museo è aperto dal martedì al sabato sia la mattina che il pomeriggio, mentre la domenica solo nel pomeriggio. L’ingresso è gratuito ogni prima domenica del mese.

A Mandello del Lario, dal 13 al 15 giugno 2025, si svolgerà la prima edizione della Sagra della tradizione lariana, un evento che offrirà un percorso tra sapori locali, esibizioni di gruppi folkloristici in abiti tradizionali e momenti di approfondimento culturale, tra cui una mostra dedicata a Giulio Cesare Carcano, figura centrale nella storia della Moto Guzzi, della Canottieri e della Lega Navale di Mandello. Si aprirà invece a nuove suggestioni e visioni il programma di Sopra di me / La Grigna, che porterà nei rifugi lecchesi storie narrate e atmosfere sonore che evocheranno paesaggi marini, isole, scogliere, terre lontane e montagne simboliche, dalla Sardegna al Congo, dall’antica Grecia fino a esperienze più recenti. Prosegue fino al 15 giugno 2025, alla Torre Viscontea in piazza XX Settembre a Lecco, la mostra “Lecco in acquerello”, dedicata quest’anno al tema dell’identità. Il percorso espositivo, nato in collaborazione con il comitato scientifico di Leggermente, ha coinvolto le scuole del territorio, CFP Consolida di Lecco, Medardo Rosso di Lecco e Enaip di Vimercate, tramite la lettura della graphic novel La mia seconda generazione, di Saghar Khaleghpour e Lelio Bonaccorso.

Sarà visitabile fino al 15 giugno 2025 anche la mostra “Apicoltura e api-cultura. Hobbisti e professionisti nel lecchese e in Brianza”, allestita al Museo Etnografico dell'Alta Brianza, in località Camporeso a Galbiate. L’esposizione racconta, attraverso oggetti, immagini e testimonianze dirette, il sapere e le pratiche di apicoltori amatoriali e professionisti.

Nel mese di giugno, il chiostro dell’Ospedale Vecchio di Lodi torna a essere palcoscenico per il ciclo di appuntamenti “Vien Musica dal Chiostro”. Giovedì 13, va in scena lo spettacolo teatrale “La nostra vera patria è la nostra pelle”, liberamente tratto da La pelle di Curzio Malaparte. In una narrazione intensa e cruda, il protagonista, interpretato da Christian Poggioni con la compagnia La Classe, racconta una realtà in cui non resta altro che la lotta per la sopravvivenza fisica: non più l’anima, l’onore o la giustizia, ma la pelle, nuda e indifesa, come ultimo confine da difendere. Venerdì 14 giugno, sempre nel chiostro di via Bassi, sono i più piccoli a essere protagonisti con il laboratorio “Conosci la tua città?”, un percorso a ritroso nel tempo tra leggende e simboli per riscoprire le origini dell’antica Lodi. A seguire, il laboratorio teatrale “Fanfulla, Isabella e Tarantasio. Storie di draghi, damigelle e cavalieri”, curato da MLFM4Kids e Teatro dei Giovani di Lodi Aps, propone letture animate con burattini e un’attività creativa per realizzare una marionetta di carta, destinato a bambine e bambini dai quattro ai dieci anni, con un massimo di quindici partecipanti.

Sempre sabato 14 giugno, alle ore 21 presso il Teatrino G. Musitelli, lo scrittore lodigiano Davide Merli presenta il suo romanzo storico “La caduta dei Pendragon”, primo volume di una trilogia dedicata all’ascesa di Re Artù. Ambientato nella Britannia del V secolo, tra tensioni dinastiche, invasioni barbariche e conflitti religiosi, il libro segue le vicende di Ambrosio Aureliano, detto Merlino, figlio di un leader romano e di una principessa celtica, destinato a giocare un ruolo cruciale in un’epoca segnata da profonde trasformazioni. Merli, classe 1994, insegnante di materie umanistiche, ha conseguito la laurea in Scienze storiche e coltiva da sempre una forte passione per la storia militare.

Dal 13 al 16 giugno si tiene la seconda edizione del festival letterario “Il Fiume dei Libri”, promosso dal Comune di Lodi. L’iniziativa intende rafforzare la vocazione culturale della città, favorendo al contempo una riflessione più ampia sul rapporto tra uomo, ambiente e risorse naturali, a partire dalla presenza del fiume Adda. Ospiti presenti, Pier Dante Piccioni, Paolo Armelli, Luigi Zoja, Luca Pagni, Giulio Cavalli, Francesco Cancellato, Vittorino Andreoli, Daria Bignardi, Jonathan Bazzi, Beppe Severgnini, Francesca Del Boca, Marina Marazza, Ben Pastor, Nadia Busato, Sandrone Dazieri, Mirko Volpi, Stefano Rotta, Stefano Fenoglio, Bruno Zanzottera, Sveva Casati Modignani, Michela Proietti, Filippo Caccamo, Fabio Genovesi, Pietro Sarzana, Andrea Maietti, Gabriele Cecconi, Guido Conti, Amedeo Anelli, Aldo Cazzullo, Alfio Quarteroni, Mauro Rancati, Nicola Gratteri e Lorenzo Rinaldi. Attesa anche per la presentazione della cinquina finalista del Premio Strega, a cura di Fabio Canino.

Domenica 15 giugno alle ore 21 con lo spettacolo di danza moderna “Gaffurio Gallery, l’arte a ritmo di danza”, una performance che attraversa le opere di artisti come Botticelli, Picasso, Matisse, Kandinsky, Degas e i protagonisti della Pop Art. Le coreografie, curate da Daria Fratto per la danza moderna, Mitch Roncoloni per l’hip hop e Chiara Milanesi per la danza contemporanea, trasformano le suggestioni visive in movimento.

Lunedì 16 giugno, sempre alle ore 21, è in programma lo spettacolo di danza classica “La bella addormentata”, sulle musiche di Čajkovskij, con coreografie firmate da Marietta Giamba e Giuditta Colladio. L’iniziativa è a cura dell’Accademia Gaffurio, per informazioni è possibile contattare il numero 335 463902.

Nel pomeriggio di domenica 15 giugno, dalle ore 16, presso l’oratorio della Parrocchia Maria Ausiliatrice in viale Rimembranze a Lodi, si tiene “Un tesoro per il futuro”, una grande caccia al tesoro a squadre per tutte le età, accompagnata da proposte di street food e musica dal vivo.

Sempre domenica, alle ore 17, nella chiesa di Santa Chiara Nuova in via delle Orfane 12, si svolge un’esibizione del coro all’interno del ciclo “Coro Affrescato”. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti disponibili.

Sabato 14 giugno, dalle ore 16 presso Cascina Fanzago, alle spalle del Cimitero Maggiore, si svolgerà la sesta edizione di “ResisTerra”, una giornata all’insegna della condivisione, dell’incontro e dell’impegno sociale promossa da Il Cortile APS, GAS Lodigiano e Antifa Lodi.

L’evento si apre con un mercato solidale realizzato da produttori locali, prosegue alle 17.30 con una tavola rotonda dedicata alla campagna “Il giusto prezzo” promossa da Ultima Generazione e si conclude alle 19 con una apericena condivisa: ogni partecipante è invitato a portare qualcosa da condividere, mentre la musica accompagnerà il momento conviviale. L’iniziativa, plastic‑free, si svolge in un contesto informale che include la presenza di animali liberi nella cascina. Si consiglia di raggiungere la location a piedi, in bici o utilizzando il parcheggio del cimitero.

Giovedì 12, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugno apertura straordinaria in notturna, a Mantova, della Basilica di Sant'Andrea. La visita guidata attraverso i capolavori di Leon Battista Alberti include la cupola settecentesca con vista panoramica sulla città.

Quarta edizione, per l'intero week end, della Pop Fest 2025 promossa a Mantova, all'Arci Te Brunetti dalle associazioni eQual Casamatta e Potere al Popolo. Tre serate con ingresso libero all'insegna della musica, della cultura, del buon cibo. Venerdì 13 dalle ore 20 Pizza Party e alle 21,30 musica dal vivo con il giovane rapper Akog e il Fabrizio Cassano 4tet. Sabato 14 alle 18,30 presentazione del libro: "Alleanze ribelli, per un femminismo oltre l'identità". Alle 20 via alla gastronomia con i Fornelli Ribelli, quindi musica live con FTA Crew di Sermide. Domenica 15 apertura delle cucine alle 20 al termine del dibattito sul tema: "Dire Fare Mantova, idee, opportunità e azioni per la nostra città". L'esibizione Musicale è del Collettivo Shango, trio pacifista.

Dalle 9 alle 17 domenica 15 giugno a Mantova, nella centralissima Piazza Sodello, Mercatino dell'Antiquariato.

Sagra di San Luigi a Bondanello Sabato 14 giugno, dopo la cena (ore 20,30) in piazza Cesare Battisti, proposta di alcune fra le più famose colonne sonore con Gianluca Benatti al pianoforte, Sarà Bernini alle percussioni e con la voce di Silvia Fornasari. Domenica 15 Street Food e dj set dalle ore 20. Alle 21 esibizione del Grupo Habanera e a seguire serata latina con Morgueto dj.

Sabato 14 giugno Commessaggio, il Comune e tante associazioni di volontariato del territorio organizzano l'ultima tappa della Festa del Luartis e del Navarolo. La cena sotto le stelle al Torrazzo, con piatti contadini e biologici locali, sarà allietata dai Perito Dural. Dalle 19,30 alle 22.

Sabato 14 giugno presso il Museo civico di Canneto sull'Oglio (ore 15-18) curioso laboratorio per la realizzazione di shopper personalizzate in cotone grezzo, con l'utilizzazione di materiali naturali e con procedimento artigianale e artistico. Quota di partecipazione 20 euro.

Nel fine settimana dal 13 al 15 giugno 2025, Briosco accoglie la terza edizione della Sagra della luganega, manifestazione dedicata al noto insaccato monzese, riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali come una delle 273 specialità regionali italiane. L’evento, ospitato presso l’area mercato Campagnola e organizzato dalla Pro Loco, propone un’immersione nei sapori della tradizione, con la possibilità di degustare piatti a base di luganega, accompagnati da birre artigianali e vini selezionati. L’intrattenimento serale inizierà ogni giorno alle 18.30 con dj set, mentre i concerti dal vivo vedranno alternarsi i Jolly Blu con un tributo agli 883 venerdì 13 giugno alle 21.00, i Cani Sciolti sabato 14 giugno e i Tattici dello Zen domenica 15, sempre alle 21.00.

Nello stesso fine settimana, dal 13 al 15 giugno 2025, Biassono ospita in piazza Libertà il Festival Valtellina vs Brianza, rassegna gastronomica che mette a confronto due tradizioni culinarie del nord Italia. Tra i piatti protagonisti, gli sciatt e i pizzoccheri valtellinesi e il risotto con luganega tipico della Brianza, con un’ospitata speciale dedicata alla cucina trentina. L’intrattenimento musicale culminerà sabato 14 giugno alle 21.30 con il concerto dei Manifesto Pop, che proporranno un repertorio di grandi successi. Per ulteriori informazioni tipicoeventi@gmail.com e il numero 392 8582486.

A Brugherio torna anche nel 2025 la Festa della Croce Rossa, con due fine settimana all’insegna della solidarietà, della musica e del buon cibo: dal 5 all’8 giugno e dall’11 al 15 giugno. Organizzata dal comitato locale della Croce Rossa, l’iniziativa si svolge ogni sera dalle 19.30 nell’area feste di via Aldo Moro e punta a raccogliere fondi per il miglioramento della struttura cittadina della Croce Rossa, con l’obiettivo di rendere gli spazi più funzionali e accoglienti per i servizi destinati alla comunità.

Dal 30 maggio al 15 giugno, Seregno ospita la nuova edizione della Sport Week, evento che celebra l’attività fisica e la socialità e che nel 2025 acquista un significato particolare grazie al riconoscimento del titolo di Città Europea dello Sport. In piazza Risorgimento saranno allestiti campi sportivi aperti gratuitamente al pubblico, mentre piazza Segni accoglierà un campo da padel e il Gelsia Village, cuore delle attività e degli spettacoli. Tra gli appuntamenti di rilievo, la Color Run in programma domenica 15 giugno al parco della Porada. L’iniziativa è promossa dal Comune di Seregno con il supporto di sponsor locali tra cui Gelsia, Dell’Orto e BrianzAcque e propone attività per tutte le età, tra cui beach volley, basket 3 contro 3, beach soccer e giochi gonfiabili per bambini. Le prenotazioni per i campi possono essere effettuate online sul portale Seregno Store.

Infine, venerdì 13 giugno 2025 alle ore 18.00, la Villa Reale di Monza ospita la cerimonia di consegna del Premio “Gemma Bellincioni”, organizzato dall’Associazione La Casa della Poesia di Monza e dedicato alla valorizzazione della cultura musicale e poetica.

Dal 13 al 15 giugno 2025, Pavia ospita la prima edizione del Pavia Indie Festival, una tre giorni di concerti a ingresso gratuito dedicata alla scena musicale indipendente italiana. L’evento si svolge in due luoghi simbolici: il Parco Teresa Sarti, recentemente riqualificato, accoglie la giornata inaugurale di venerdì 13, mentre sabato 14 e domenica 15 gli appuntamenti si spostano in Piazza del Carmine, nel cuore del centro storico.

Sempre domenica 15 giugno, il Gruppo FAI Giovani di Pavia propone “FAI un giro in barcè”, un’esperienza in barca lungo il Ticino in collaborazione con il Club dei Vogatori. Due i turni previsti, alle 18.00 e alle 19.00, per un massimo di 16 partecipanti per sessione. Il ritrovo è fissato in via Trinchera 1, presso la sede del Club. L’evento è su prenotazione tramite il portale FAIprenotazioni e prevede un contributo di 10 euro per gli iscritti FAI e di 13 euro per i non iscritti, con possibilità di iscrizione in loco alla quota di benvenuto. Per informazioni è possibile scrivere a pavia@faigiovani.fondoambiente.it.

Domenica 15 giugno, viale Matteotti ospita una nuova edizione del Mercatino del Ri-Uso “Nuova Vita alle Cose”, promosso dall’associazione Arca di Noè in collaborazione con il Comune di Pavia. Dalle 10 alle 18, il viale si animerà con oggetti d’epoca, libri, giocattoli, vestiti e mobili pronti a una seconda vita. La vendita è riservata ai privati cittadini di Pavia e provincia, previa prenotazione. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 7264448. L'iniziativa si inserisce nell’ambito dell’economia circolare, promuovendo pratiche sostenibili e la riduzione degli sprechi.

Prosegue fino al 22 giugno l’edizione 2025 del Luna Park di Pavia, ospitato nell’area dello stadio Fortunati. Con 95 attrazioni tra giostre e spettacoli, il luna park pavese si conferma tra i più grandi del Nord Italia. L’anno precedente l’evento aveva registrato 15 mila presenze in due giorni, e l’edizione attuale si presenta con nuove proposte per tutte le età.

Alla Galleria L2Arte di Viale Libertà, è in corso fino al 15 giugno la mostra personale “Over the Wall” di Federico Unia, in arte Omer. L’esposizione offre una panoramica antologica del percorso dell’artista, con un focus sulle contaminazioni tra street art e pittura contemporanea. Visitabile dal mercoledì al sabato dalle 11 alle 19 e la domenica dalle 15.30 alle 19.

Rimane aperta fino al 31 agosto al Museo Kosmos di Piazza Botta la mostra fotografica “I colori del buio, esplorando il pianeta sotterraneo”, a cura dell’Associazione Geografica La Venta. L’esposizione documenta oltre trent’anni di esplorazioni speleologiche attraverso immagini retroilluminate, attrezzature, video e materiali informativi. L’accesso è compreso nel biglietto del museo; solo mostra 4 euro. Orari da martedì a domenica dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17.30.

Ai Musei Civici di Viale XI Febbraio, fino al 29 dicembre è visitabile “La Battaglia di Pavia 24 febbraio 1525: i tempi, i luoghi, gli uomini”, una mostra multimediale che attraverso pannelli informativi, realtà virtuale e tecnologie immersive consente di esplorare uno degli eventi chiave della storia cittadina da una prospettiva interattiva e coinvolgente.

Dal 13 al 15 giugno, presso il parco giochi della frazione Vigalfo, torna la Festa della Birra di Albuzzano. Giunta alla terza edizione, la manifestazione propone tre serate di musica dal vivo, stand gastronomici, birra e animazione per bambini.

Sabato 14 e domenica 15 giugno il Castello di Belgioioso ospita “Belgioioso Comics and Games”, fiera dedicata a fumetti, giochi, manga, cultura pop e cosplay. Il castello si trasforma in un luogo di incontro per appassionati del genere, con aree tematiche, prodotti di editoria fantasy, videogiochi e oggettistica. Apertura dalle 10 alle 19.

Domenica 15 giugno, a Brallo di Pregola si tiene la terza edizione di “Pandemonio”, il raduno dedicato alla Fiat Panda promosso dagli “Amici Pandisti” con il sostegno della Pro Loco. Due i percorsi proposti: uno dedicato all’off-road e uno più rilassato, su asfalto.

IL Comune di Cura Carpignano propone la rassegna “REstate a Cura Carpignano”, con appuntamenti ogni fine settimana. Sabato 14 giugno alle 21.30 in programma la serata “Discoteca sotto le stelle” con il dj set Muevelo, tra hip hop, reggaeton e trap. È previsto servizio bar e cucina a cura dei volontari della Pro Loco. Per informazioni: 328 4926609 – 320 3267117.

Domenica 15 giugno alle 18, il Teatro dell’Accademia di Fortunago ospita Roberto Durkovic e i Fantasisti del Metrò. Il concerto unisce musica balcanica, flamenco, jazz e cantautorato italiano, portando in scena il progetto di un gruppo di musicisti rom nati artisticamente nelle stazioni metropolitane milanesi. Prenotazioni sul sito www.auditoriumfortunago.com o al numero 320 8718324.

Sabato 14 giugno alle 21, presso Palazzo Cambieri a Mortara, si tiene l’incontro “In parole povere” con Matteo Greco, neurolinguista e docente presso lo IUSS di Pavia.

Infine, a Sannazzaro de' Burgondi, dal 13 al 15 giugno torna la Sagra del Riso, giunta alla 44esima edizione. La manifestazione propone un programma articolato con mostra mercato della meccanizzazione agricola, esposizione di prodotti cerealicoli, rassegna gastronomica e il concorso “Chicco d’oro”, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell’estate pavese.

Sabato 14 giugno alla Chiesa della Collegiata a Sondrio concerto per la festa dei santi patroni Gervasio e Protasio. Protagonista il Coro Musicale di Sondrio. Sarà proposta musica corale romantica. Ingresso gratuito.

Venerdì 13 e sabato 14 giugno a Sondrio ultimi due giorni per visitare alla Sala Acque del Bim la mostra fotografica "Attimi" con opere di fotografi del territorio. Apertura dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Nel periodo estivo la rassegna si sposterà in uno spazio all'aperto cittadino.

"Gaza non deve morire" è lo slogan del corteo provinciale che partirà alle ore 10,30 di sabato 14 giugno dalla Stazione di Sondrio. Obiettivo sensibilizzare sull'urgenza di fermare e il genocidio e denunciare "la complicità del Governo e dell'Europa".

Sabato 14 giugno a Sondrio, Club Rugby House di piazzale Fojanini, Terzo Tempo, torneo di rugby a 7. Si inizia alle 10. Alla fine, alle 18 aperitivo e alla 20 cena aperta a tutti. Con dj set con Fabry J.

Venerdì 13 marzo al Parco di Albosaggia: "Racconti di arrampicata (più o meno) libera, on gli alpinisti locali Caterina Bassi e Martino Quintavalla. Appuntamento alle 21.

Festa dello gnocco fritta venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugno a Talamona. Tre serate con lo gnocco, con fritto misto, piadine romagnole, salsicce, cocktail e con musica dal vivo.

Escursione in Val Masino, sabato 14 giugno, "Passeggiando tra natura e tradizione" e raccogliendo erbe tintorie spontanee. Ritrovo alle 9,30 in località Visido Filorera. Al termine laboratorio di tintura della lana.

Sabato 14 giugno serata danzante dalle ore 20,30 al Centro polifunzionale di Rasin a Valdidentro. Si parte col liscio, si finisce col dj. Ingresso libero.

Domenica 15 giugno il CAI di Novate Mezzola propone un'escursione all'Alpe Avero a Campodolcino. Parte nza in pullman alle 7 dal supermercato Sigma di Novate.

Concerto d'estate domenica 15 giugno a Cosio Valtellino alle ore 20,45. Protagonista la Società Filodrammatica Santa Cecilia diretta da Marta Romegialli.

Dal 13 al 15 giugno torna Morosoccer, la manifestazione sportiva e solidale che animerà Morosolo con tornei di calcio, intrattenimento musicale e la tradizionale lotteria benefica a sostegno del progetto L’Arcolaio della cooperativa L’Arca di Tradate. Sempre in quelle date, il Lago di Varese ospiterà le regate della Coppa del Mondo di canottaggio, appuntamento internazionale che richiama appassionati e curiosi, accompagnato da una guida utile per orientarsi tra corsie, orari e modalità di accesso.

A Varese, il Rugby Club festeggia la ventiduesima edizione della Festa del Rugby con un programma che coinvolge oltre duecento volontari, simbolo di una comunità coesa e partecipe. A Castelseprio “Luna piena al Castrum”, evento serale che intreccia archeologia, musica e osservazione astronomica lungo il tracciato de “La via ritrovata”, collegamento tra Torba e Castelseprio.

Malnate ospita la 53ª edizione della Pre Njmegen, due settimane di eventi tra gastronomia, camminate e spettacoli. Dal 13 al 15 giugno, il Monastero di Torba sarà il fulcro delle Giornate Europee dell’Archeologia con visite guidate, laboratori per bambini e attività inclusive. A Gallarate si rinnova l’appuntamento con Archivifuturi, il festival che valorizza gli archivi del contemporaneo, accompagnato da concerti all’aperto e cinema sotto le stelle. Il Cervellone animerà Morosoccer con una serata dedicata ai quiz, tra sport e convivialità.

A Somma Lombardo, venerdì 13 e sabato 14 giugno, si svolge il convegno promosso da Alfa per celebrare dieci anni di attività con un focus sull’intelligenza artificiale e l’antibiotico resistenza. A Besano, sabato 14 giugno, Archeologistics propone una passeggiata alla scoperta dei fossili con visita al museo e agli scavi, su prenotazione. Leggiuno accoglie “Artinlago”, una serata immersiva tra poesia, pittura e musica, mentre a Castronno domenica 15 si tiene il quattordicesimo Raduno di auto e moto storiche, promosso dalla Pro Loco.

Ad Arcisate torna l’Arcisate Motorshow, rassegna motoristica tra spettacolo, musica e passione organizzata da Pro Loco e Varese Car Family. Sempre il 15 giugno, il Centro Didattico Scientifico di Tradate apre le porte all’iniziativa “Tra becco e piuma”, giornata dedicata agli uccelli e alla natura, con prenotazione obbligatoria per l’EcoPlanetario. A Crosio della Valle, trattori e giochi per bambini animano il “Raduno in Valle”, evento promosso da APS Crosio.

Lungo la ciclopedonale della Valle Olona, le Pro Loco locali propongono due giorni di festa il 14 e 15 giugno con punti ristoro, animazione e incontri. Fagnano Olona ospita invece il “Blue Thunder Party”, raduno motoristico con musica e spettacoli rock il 13 e 14 giugno presso l’Area Feste. A Comerio, torna il Beecom Festival con street food, sport e giochi per bambini, mentre a Oggiona con Santo Stefano si susseguono musica, sensual dance e tornei di scacchi al Rifugio Carabelli.

A Busto Arsizio, la Galleria Boragno si trasforma per tre giovedì consecutivi — 12, 19 e 26 giugno — in uno spazio dedicato alla realtà virtuale, con l’iniziativa “Oltre la Realtà”. A Varese, nel fine settimana del 14 e 15 giugno, si disputa il torneo di pallavolo “In festa con Silvia”, dedicato alla memoria di Silvia Peluffo e ai progetti della Fondazione Giacomo Ascoli. Sempre a Varese, al Sacro Monte si svolge la Festa del Coccodrillo, rito collettivo e gioco di memoria tra le vie del borgo.

Monvalle celebra la Sagra dell’Alborella il 14 e 15 giugno, mentre a Lozza si chiude il Festival dell’Intercultura con lo Street Beer, partite di minigolf e calcio e la proiezione di un docufilm domenica sera. A Castiglione Olona, nella Corte del Doro, il Trio Mal D’Estro si esibisce venerdì 13 giugno nell’ambito della rassegna “Musica nelle residenze storiche”. Edoardo Bennato sarà in concerto a Fagnano Olona sabato 14 giugno presso l’oratorio di Bergoro.

La chiesa romanica di Santo Stefano a Bizzozero ospita una rassegna musicale legata al restauro, mentre a Casciago prende il via la quinta stagione di “Note d’arte”, seguita da una sfilata di moda. A Laveno Mombello, la mostra “Memorabilia” dedicata a Andy Warhol presenta oltre sessanta opere, mentre l’installazione “OltreLago” di Gabriele Garbolino Ru sarà visibile nel parco del lungolago fino al primo ottobre, con inaugurazione il 14 giugno.

Il 13 giugno, Moni Ovadia sarà protagonista a Novazzano con una lettura della Laudato si’ per il Festival Terra e Laghi. A Varese, il 14 giugno, Gianfranco Galante presenta il libro “Mr. Wakìky Momba” all’oratorio di Sant’Ambrogio. A Cadegliano Viconago, Teatro Blu va in scena con “Un passo indietro” sabato 14 a Villa Toletti, mentre a Villa Menotti la performance “Campi Magnetici” esplora il tema del magnetismo attraverso musica e arti performative.

Il 15 giugno ai Giardini Estensi di Varese andrà in scena “Botanica Queer”, spettacolo itinerante di teatro drag dedicato alla natura in chiave queer. Sempre sul tema dell’infanzia, a Cardano al Campo lo spettacolo “Le quattro stagioni” mescola teatro, danza e musica. A Varese, Ezio Granese presenta il suo libro “Il Diamante”, viaggio intimo tra parole e significati universali.

Chiude il fine settimana l’incontro di venerdì 13 giugno a Villa Mirabello, dedicato all’antropologia e alla spiritualità nell’ambito della mostra “Incontri di mondi lontani”. A Grantola, infine, si torna ai tempi del tram e della belle époque con un incontro alla ex chiesa di San Carlo che ripercorre la storia del “tram bianco” grazie ai racconti di Paolo Ricciardi e Gianfranco Benzoni.