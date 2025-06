Festa dell’Unità Lombardia 2025, a Melzo dal 20 giugno al 21 luglio. Il programma completo

La Festa de l'Unità della Lombardia 2025, promossa dal Pd regionale, nello storico spazio all'aperto a Melzo, area fiera di via via Colombo, assume quest'anno un valore particolare perché sì celebrano gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo. Sono oltre 200 le volontarie e i volontari che rendono possibile l'organizzazione, ogni weekend per un mese, di quello che è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate lombarda. Oltre agli incontri con i big della politica, tra cui la segretaria del partito democratico Elly Schlein, la festa de l'Unità è sempre caratterizzata anche da momenti di socialità, eventi culturali, incontri con le associazioni, musica dal vivo, possibilità di ballare e tanta buona cucina. Ecco dunque il programma completo della festa. Gli orari di bar e ristoranti e tutti gli appuntamenti, di stampo politico così come di quelli ricreativi previsti dal 20 giugno al 21 luglio 2025 a Melzo. Il programma, in particolare per gli incontri politici, è suscettibile di cambiamenti. Per aggiornamenti in occasione delle date specifiche, è possibile consultare le pagine social Pd Lombardia.

Ristorante

Da lunedì a mercoledì dalle 19:30 alle 22:30

Da giovedì a domenica dalle 19:00 alle 23:00

Pizzeria con forno a legna

Da lunedì a giovedì dalle 19:30 alle 24:00

Da venerdì a domenica dalle 19:00 alle 0:30

Bar Bartesana

Tutti i giorni dalle 19:00 alle 00:30

La Festa de l’Unità è plastic free: saranno utilizzati solo materiali compostabili e riciclabili per aiutare tutti, soprattutto l’ambiente. L’acqua sarà servita in bottiglie di vetro.

20/06 venerdì

Ore 21:00 - Spazio eventi

Dora Alice Marchesi presenta L’eredità del sambuco con Marco Paiardi

Ore 21:00 - Spazio balera Antonella Russo

21/06 sabato

Spazio eventi

Ore 19:30 “Controcorrente, quale futuro per la scuola”, a cura del Circolo D. Milani

Ore 21:00 Presentazione della Festa con Silvia Roggiani, Alessandro Capelli, Alberto Fulgione

Presentazione del progetto di solidarietà Una casa per la mamma e il suo bambino con Tuendelee

Ore 21:00 - Spazio balera - Grandi Orchestre – Sonia Mori

22/06 domenica

Spazio eventi

Ore 19:30 Marco Erba e Mauro Raimondi presentano Amore nero con Giuliana Narraccio e Federico Caldara

Ore 21:00 Logistica e data center, quale sviluppo sostenibile? con Matteo Piloni, Giorgio Mantoan, Pierfrancesco Maran, Mario Palermo, Luigi Dedei, Marco Legramanti, Eleonora Evi. Coordina Tatiana Tritone

Ore 21:00 - Spazio balera Angelo Caravaggio

24/06 martedì

Ore 19:30 - Spazio eventi

Corso di tango argentino per principianti ed esperti con il maestro Luigi del Tango

Ore 20:30 - Si balla tango argentino

Ore 21:00 - Spazio balera Anto & Marco Band

25/06 mercoledì

Ore 20:30 - Spazio eventi

Serata latina con DJ Miguel. Animano la serata Salsero Portorico e Santo Melodia

Ore 21:00 - Spazio balera Romantica Band

26/06 giovedì

Spazio eventi

Ore 19:00 Immigrazione e diritti: superiamo la Bossi Fini con Graziano Delrio, Pierfrancesco Majorino, Stefano Arduini, Valentina La Terza

Ore 21:00 Carceri, panpenalismo, il buio dei diritti umani con Roberta Vallacchi, Franco Mirabelli, Valeria Verdolini, Cecco Bellosi, Alfredo Bazoli

Ore 21:00 - Spazio balera Arial Music

27/06 venerdì

Spazio eventi

Ore 19:00 80 anni di Resistenza, 80 anni di Libertà con Lele Fiano, Primo Minelli, Barbara Pollastrini

Ore 21:00 - Spazio balera - Grandi Orchestre

Giorgio Ikebana

28/06 sabato

Spazio eventi

Ore 19:00 Agnese Pini (direttrice de Il Giorno – Quotidiano Nazionale) presenta La verità è un fuoco con Anna Scavuzzo

Ore 21:00 Il Pd alla sfida dell’oggi con Igor Taruffi, Marco Esposito, Matteo Rossi, Barbara Pollastrini, Giovanni Diamanti, Nadia Urbinati

Ore 21:00 - Spazio balera Plaza Band

29/06 domenica

Spazio eventi

Ore 19:00 Mauro Berruto presenta Lo sport al potere con Jacopo Scandella, Mario Beretta, Marcella Messina

Ore 21:00 Per una crescita e un lavoro più giusto con Antonio Misiani, Pietro Galeone, Pietro Bussolati, Cristina Tajani, Ivan Comotti, Marta Battioni. Coordina Gea Scancarello

Ore 21:00 - Spazio balera Mistral

01/07 martedì

Ore 19:30 - Spazio eventi

Corso di tango argentino per principianti ed esperti con il maestro Luigi del Tango

Ore 20:30 - Si balla tango argentino

Ore 21:00 - Spazio balera Marilena Band

02/07 mercoledì

Spazio eventi

Ore 10:00 Famiglie e fragilità: dal carico di cura all’accesso ai servizi sociosanitari e assistenziali, con i sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil

Giulia Lombezzi presenta L’estate che ho ucciso mio nonno con Mauro Cereda

Ore 21:00 A tutto country con Legends Corner, Riccardo Cagni e Tornado Country Dancers

Ore 21:00 - Spazio balera Pier e Sonia

03/07 giovedì

Spazio eventi

Ore 19:00 Trasporto pubblico, il disastro lombardo con Simone Negri, Paola De Micheli, Arianna Censi, Andrea Casu, Nathalie Sitzia, Carlo Bianchi

Ore 21:00 Pier Luigi Bersani presenta Chiedimi chi erano i Beatles con Chiara Braga, Tiziana Elli, Jacopo Tondelli

Ore 21:00 - Spazio balera Paolo e Arianna -

04/07 venerdì

Spazio eventi

Ore 19:00 Per il diritto alla casa: una sfida per le città europee e italiane con Matteo Lepore, Carmela Rozza, Irene Tinagli, Fabio Bottero, Alberto Bortolotti

Ore 21:00 Universalità del welfare, una sfida democratica con Roberto Speranza, Gianni Girelli, Valentina Negrini, Riccardo Tomaiuoli. Coordina Sara Bettoni

Ore 21:00 - Spazio balera - Grandi Orchestre

05/07 sabato

Spazio eventi

Ore 19:00 Semi di cittadinanza: Fiorella Ghilardotti vent’anni dopo con Rita Pavan, Marilena Adamo, Renato Vallini, Guido Galardi, Pia Locatelli

Ore 21:00 La difesa, al servizio della pace con Lia Quartapelle, Simona Malpezzi, Michele Bellini, Francesco Di Maria

Ore 21:00 - Spazio balera - Grandi Orchestre – Antonella Marchini

06/07 domenica

Spazio eventi

Ore 19:30 Alessandro Braga presenta Verdenero con Elisabetta Brunetto

Ore 21:00 Emilio Del Bono presenta Il laboratorio Lombardia 2028

Ore 21:00 - Spazio balera - Grandi Orchestre – Paolo Bagnasco

08/07 martedì

Ore 19:30 - Spazio eventi

Corso di tango argentino per principianti ed esperti con il maestro Luigi del Tango

Ore 20:30 - Si balla tango argentino

Ore 21:00 - Spazio balera Blue Band

09/07 mercoledì

Ore 21:00 - Spazio eventi

A tutto country con Riccardo Cagni e i Tornado Country Dancers

Ore 21:00 - Spazio balera Europa Band

10/07 giovedì

Spazio eventi

Ore 19:00 Cecilia D’Elia presenta Chi ha paura delle donne con Paola Bocci, Alice Bernardoni, Rossella Sacco, Alessandro Capelli

Ore 21:00 Questione palestinese, e noi? con Laura Boldrini, Nadira Hairague, Khader Tamini, Susanna Sinigaglia, Alessandro Capelli. Coordina Laura Di Donato

Ore 21:00 - Spazio balera Rita e Guerrino

11/07 venerdì

Spazio eventi

Ore 19:00 L’agricoltura lombarda volano della transizione ecologica e della produzione di qualità; la nuova PAC una importante risorsa con Paolo Cova, Antonella Forattini, Marco Carra

Ore 21:00 Pierfrancesco Majorino presenta Le stelle divorate dai cani con Cecilia Strada, Edoardo Caprino

Ore 21:00 - Spazio balera - Grandi Orchestre – Marco e il Clan

12/07 sabato

Spazio eventi

Ore 19:00 La città di genere: urbanistica, mobilità, cura, a cura delle Donne Democratiche della Martesana, con Diana De Marchi, Mariasilvia Agresti

Ore 21:00 Sicurezza o repressione? con Matteo Mauri, Gianmario Fragomeli, Elena Carnevali

Ore 21:00 - Spazio balera - Grandi Orchestre – Manuel Martini

13/07 domenica

Spazio eventi

Ore 19:00 Spettacolo teatrale Esagerate! con Cinzia Spanò. Introduzione di Diana De Marchi

Ore 21:00 Fiorenza Pistocchi presenta Isabella. Tale padre tale figlia con Roberto Baroni

Ore 21:00 - Spazio balera - Grandi Orchestre – Maurizio Medeo

15/07 martedì

Ore 20:30 - Spazio eventi

Serata latina con DJ Miguel. Animano la serata Salsero Portorico e Santo Melodia

Ore 21:00 - Spazio balera

Orchestra Mario Ginelli -

16/07 mercoledì

Ore 21:00 - Spazio eventi

A tutto country con Riccardo Cagni e i Tornado Country Dancers

Ore 21:00 - Spazio balera

Marilena Band -

17/07 giovedì

Spazio eventi

Ore 19:00 Gianni Cuperlo e Matteo Renzi a confronto

Ore 21:00 Il nord alla sfida del Paese con Stefano Bonaccini, Giacomo Possamai, Silvia Salis, Anna Scavuzzo, Davide Casati

Ore 21:00 - Spazio balera Anto & Marco Band

18/07 venerdì

Spazio eventi

Ore 19:00 Politiche industriali per l’Italia e la Lombardia con Giorgio Gori, Vinicio Peluffo, Andrea Orlando, Letizia Giorgetti, Stefania Bonaldi

Ore 21:00 Stage e lavoro precario, come invertire la rotta con Nicola Zingaretti, Paolo Romano, Brando Benifei, Eleonora Voltolina, Claudia Di Stefano, Chiara Gribaudo, Emma Alberti

Ore 21:00 - Spazio balera - Grandi Orchestre – Filadelfia

19/07 sabato

Spazio eventi

Ore 19:00 Giovani e adolescenti, salute mentale e disagio psicologico: che fare? con Carlo Borghetti, Martina Sinatori, Elisabetta Bacca, Jacopo Dalai, Lorenzo Petroncini, Eleonora Mandia, Marina Sereni

Ore 21:00 Per un’Europa di pace, le sfide dei socialisti europei con Peppe Provenzano, Paula Carvalho Olovsson, Hana Jalloul Muàro, Pietro Redaelli. Coordina Niccolò Carboni

Ore 21:00 - Spazio balera Stefano Siena

20/07 domenica

Spazio eventi

Ore 19:30 Eltjon Bida presenta C’era una volta un clandestino con Giovanna Brunitto

Ore 21:00 Chiara Valerio presenta La fila alle poste con Roberto Rampi, Marta Bonafoni, Sofia Tagliavini, Matteo Rossi

Ore 21:00 - Spazio balera Lorena Rossini

21/07 lunedì

Ore 21:30 - Festa dei volontari