Milano - Sotto il segno del papavero, edizione straordinaria, per la prima volta nel mese di settembre, ai giardini Montanelli, di Orticola, mostra-mercato di fiori, piante e frutti onsoliti, rari e antichi. Da 24 anni Orticola di Lombardia, associazione senza scopo di lucro, organizza la mostra mercato di piante e fiori per destinare i proventi al verde cittadino.

Chiara Passigli,milanese d’adozione, è l’autrice dell'auutrice di quest'anno, “Papaver somniferum”, tipico fiore estivo. Come altre piante, in particolare le annuali e le biennali, se sono seminate proprio alla fine dell’estate, danno fioriture più abbondanti e precoci perché durante la stagione fredda si sviluppano, approfondiscono le loro radici, si ‘temprano’, e attendono la nuova bella stagione per fiorire. Come il papapero si attende la fioritura, la rinascita, per quest'edizione molto attesa visto che quella primaverile era stata annullata per la pandemia, riprendendo il dialogo tra il vivaismo specializzato e il pubblico degli appassionati del verde. Le piante saranno le protagoniste con numerose curiosità come chi ha studiato un innovativo concetto di “vertical garden”, chi ha messo a punto la carta lavabile per ridurre l’impatto ambientale o ha pensato di costruire originali giocattoli solo di legno, e ancora chi si specializza in piante spontanee coltivate in vasi biodegradabili o chi colleziona acidofile recuperate da giardini storici e chi oltre 100 esemplari di aceri giapponesi. Per la prima volta vi sono le piante erbacee che a maggio sarebbero state ancora troppo piccole o altre piante che danno il meglio di sé proprio al termine della stagione più calda e luminosa, quindi nuove fioriture, semplici o vistose, ma sempre colorate.

Presenti anche antiquariato, arredi tessili, vasi antichi, cappelli e accessori fioriti dalla grande personalità. I proventi della mostra-mercato sono stati destinati ai giardini pubblici Indro Montanelli per la sistemazione e cura dell’aiuola dei cerbiatti, al restauro della bacheche e alla fornitura delle nuove mappe corredate di QRCode per scoprire i monumenti, le stature e le piante presenti e al giardino Perego di via dei Giardini per il proseguimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con la messa a dimora di nuovi arbusti. Prosegue anche la crescita, la cura e la manutenzione de “L’Altra Pergola. Omaggio a Leonardo”, il pergolato di gelsi realizzato al castello Sforzesco da Orticola di Lombardia nel 2019. Continua la manutenzione del giardino di Palazzo Reale e quella della Corte d’ingresso della Galleria d’Arte Moderna. Sempre attivi in viale Eginardo gli Orti Fioriti di CityLife.

L’acquisto dei biglietti esclusivamente on line su www.orticola.org e su www.midaticket.it. L'ingresso è previsto solo con con il Green Pass



Giovedi' 16 settembre dalle 15 alle 19- Da venerdi’ 17 a domenica 19 dalle 9.30 alle 19

Giardini pubblici Indro Montanelli| ingresso via Palestro, piazza Cavour, Palazzo Dugnani in via Manin 2