Settembre, mese di passaggio per eccellenza. Non più estate, non ancora autunno. Si torna al lavoro ma c'è ancora voglia di ferie. Un'ottima idea per concedersi una 'coda di vacanze' è l'enoturismo, soluzione meno impegnativa rispetto ai classici soggioni al mare o in montagna. Una vacanza dai ritmi più lenti, in grado di assicurare buona tavola e relax, l'ideale per ricaricarsi e godersi gli ultimi scampoli di bella stagione.

I wine resort offrono una full immersion a stretto contatto con il territorio, godendone appieno sapori e colori, senza rinunciare a modernità e comfort. Ecco allora 10 proposte per un soggiorno, che si tratti di un weekend o di una settimana, in altrettanti relais espressione di grandi terrori vinicoli.

Circondata da boschi e vigneti, punteggiata da cascinali e borghi storici, Tenuta Travaglino vanta 400 ettari in corpo unico (di cui 80 vitati), 12 cascine di proprietà, un borgo storico e una locanda nel comune di Calvignano, in Oltrepò Pavese. L'antico monastero, ora villa signorile, è circondato da un meraviglioso parco secolare di oltre tre ettari, un’area di pregio naturalistico con roveri, castagni, frassini e cipressi centenari. Il parco accoglie anche alcuni daini, diventati la mascotte della tenuta. Posta in posizione panoramica, sulla strada che dal centro paese conduce alle colline limitrofe, la Locanda di Calvignasco è stata fondata negli anni ’50 e oggi, completamente rinnovata, è un’accogliente struttura di charme: un ristorante con 4 eleganti camere e una suite con vista sul meraviglioso paesaggio collinare. Il ristorante offre piatti della tradizione pavese con rivisitazioni in chiave moderna, attente agli abbinamenti con i vini del territorio.

Tommasi è uno dei nomi più importanti della Valpolicella, territorio vinicolo fra i più rinomati d’Italia. Dal 1902, la famiglia Tommasi è fra gli artefici della valorizzazione di uno dei più importanti e prestigiosi vini della Valpolicella, l’Amarone. Oggi Tommasi propone nuove esperienze di visita e degustazione nella rinnovata welcome area di Pedemonte, alla scoperta del mondo del vino della Valpolicella Classica. Un viaggio che oggi è possibile intraprendere anche in bicicletta, grazie al noleggio di e-bike che Tommasi propone per coinvolgere gli appassionati in un tour tra i vigneti di grande suggestione. Percorsi che si incrociano e accompagnano i wine lover a godere di una natura incontaminata, prima del giusto relax nella quiete di Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel & Spa, splendido resort in una posizione strategica fra Verona e lago di Garda. Villa Quaranta offre esperienze enogastronomiche di primo livello, nel ristorante Borgo Antico, e un centro termale come le Terme della Valpolicella, fiore all’occhiello della struttura. Da otto anni Villa Quaranta è premiata con il prestigioso 'Best of Award of Excellence', riconoscimento che la rivista americana Wine Spectator riserva ai ristoranti che si sono contraddistinti per l'eccellenza della carta vini, in armonia con la cucina proposta e completa di informazioni accurate.

Nel cuore del Monferrato, le cui colline sono patrimonio Unesco, il relais è un antico casale del XVI secolo riportato ai fasti di un tempo attraverso una meticolosa opera di restauro che lo rende oggi una delle residenze più esclusive dei Boutique Hotels d’Italia. La struttura originaria, testimonianza della più antica architettura del Monferrato, è stata mantenuta come fondamenta sulle quali edificare la ricostruzione. Si possono osservare ancora archi, architravi, muri, camini e soffitti che appartenevano alla dimora del XVI secolo. Le opere si sono completate con la costruzione di una nuova cantina, edificata recuperando le fondamenta e la struttura di base di quella antica. Per quanto riguarda l’esperienza enologica, Tenuta Montemagno offre una panoramica dell’ampio ventaglio vinicolo monferrino, dalla Barbera alla Malvasia di Casorzo, arricchito da un’autentica chicca come il ‘Monferrato Bianco’ da uve Timorasso.

Adagiato sulle dolci colline del Collio, territorio a eccezionale vocazione vinicola, il Wine Resort Venica&Venica è ricavato ai piani superiori di una casa di campagna di fine ‘800, dove la storia della famiglia Venica ebbe i suoi inizi e dove oggi al piano terra si trova una porzione della suggestiva cantina dell'omonima azienda. All'interno dello storico insediamento familiare, circondato dalle Prealpi Giulie a poca distanza dal confine con la Slovenia, ci sono sei camere e due appartamenti per un soggiorno di relax e convivialità. Spazi moderni e funzionali che evocano però atmosfere da locanda dei tempi passati, luoghi ideali per conoscere e apprezzare i sapori del territorio. Tra le varie proposte di attività e degustazioni guidate, merita una segnalazione la visita alla cantina storica, un percorso dal tema 'Le Vite dei Venica': la storia di una famiglia di vignaioli vista attraverso porte che ricordano le generazioni e si aprono a nuovi spazi verso il futuro. Un fondersi tra storia e modernità, anche nell’architettura stessa della cantina. Un vero e proprio percorso emozionale nell'anima di una delle cantine più significative del Collio.

Di proprietà della famiglia Lungarotti, nome storico della viticoltura umbra e in particolare di Torgiano, una delle Docg più piccole d’Italia, Poggio alle Vigne è un casolare del XVII secolo ristrutturato, composto da 10 appartamenti curati nei minimi dettagli, adatti a soggiorni rilassanti circondati dai profumi e dai suoni della natura. Per un’esperienza ancora più intima, gli ospiti potranno scegliere Il Poggiolo, un romantico nido tra i vigneti ricavato dall'attento recupero di un annesso rurale: il posto ideale per una vacanza in coppia. Immerso tra vigneti e uliveti, garantisce una full immersion nella dimensione rurale e autentica della tenuta, in uno scenario paesaggistico di grande suggestione che fa il paio con quello culturale e gastronomico che caratterizza i borghi dell’Umbria. In particolare, oltre alle visite in cantina nelle due tenute Lungarotti di Torgiano e Montefalco (dove degustare il celebre Sagrantino), vale la pena dedicare una visita a due perle come il Museo dell’olivo e dell’olio e il Museo del vino, entrambi fondati sempre dalla famiglia Lungarotti; due realtà che raccontano in maniera esemplare un territorio splendido e atipico come l’Umbria.

L’atmosfera familiare di un maso del 1300 immerso nella tranquillità dei boschi trentini, la semplicità degli arredi ma nel contempo la raffinatezza dei particolari, un agriturismo completamente bio che oltre al vino produce miele e frutta e verdura di stagione. Tutto questo e molto altro, come ad esempio la piscina estiva e la minipiscina calda, utilizzabile in tutte le stagioni, con idromassaggio ad acqua e ad aria, è Vallarom, l’oasi di pace e naturalezza creata dai coniugi Filippo e Barbara ad Avio, al centro di un ideale triangolo che unisce lago di Garda, Lessinia e Trento. Tre le camere a disposizione, in mansarda, tutte dotate di ogni comfort. I vini sono quelli caratteristici della produzione trentina, dal Pinot Nero e Bianco allo Chardonnay, dal Riesling al Cabernet, dal Marzemino al Sauvigon.

L'agriturismo Poggio dei Gorleri si trova nella splendida riviera ligure di Ponente, a metà strada fra la località turistica di Diano Marina e la città di Imperia, adagiato su un meraviglioso poggio soleggiato dalla vista mozzafiato. Situato a ridosso del mare, immerso tra natura e vigna, sulla prima collina del Golfo Dianese, il Poggio dei Gorleri Wine Resort incontra un mix perfetto per soggiorni rilassanti ed esperienze enogastronomiche. Nove gli appartamenti a disposizione della clientela, di cui due classificati come monolocale suite. Tra passeggiate in vigne e aperitivi accompagnati dalla mitica focaccia ligure, tra relax in piscina e cene gourmet vista mare, si va piacevolmente alla scoperta dei vini del Ponente ligure, in particolare di quel Pigato che nel Savonese trova la sua massima espressione qualitativa.

Inaugurato lo scorso maggio, Pietra del Cabreo Relais di Charme è il nuovo gioiello della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, nelle campagne di Greve in Chianti. Come per il Borgo del Cabreo, l’azienda ha riqualificato e trasformato un antico insediamento rurale che sorge all’interno delle storiche Tenute del Cabreo, acquistate alla fine degli anni’60 dal fondatore Ambrogio Folonari. Il relais offre 11 camere e suite curate in ogni dettaglio e arricchite con opere e decorazioni uniche, tutte eseguite da artigiani fiorentini. Numerosi i servizi a disposizione degli ospiti, dalla splendida terrazza panoramica per le prime colazioni e le cene, fino al campo da tennis e alla piscina immersa nei vigneti. Gli ampi giardini sono impreziositi da alberi autoctoni e da un curatissimo roseto. Il relais rende omaggio ai vini Supertuscan delle Tenute del Cabreo, prodotti dalla Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute: La Pietra Chardonnay Toscana Igt e Cabreo Il Borgo Toscana Igt.

Venturini Baldini è un'antica tenuta nel cuore della provincia di Reggio Emilia che produce vini eleganti e ospita al suo interno un’acetaia storica e una villa che risale agli inizi del ‘500, antica dimora di famiglie nobili. Nel 2020 Venturini Baldini ha qui inaugurato un relais, il Roncolo 1888, ricavato dalla ristrutturazione di alcuni edifici all’interno della proprietà. Dall’architettura rigorosa e dal design contemporaneo, il resort dispone di 11 eleganti stanze, concepite e disegnate nel rispetto della tradizione che si amalgama con il design contemporaneo, dove gli ospiti possono godere appieno del relax e del fascino della natura. Dallo scorso giungo la struttura dispone anche di un ristorante interno, Il Tagliere in Limonaia, creato dal recupero di una storica serra con una splendida terrazza con vista sulle colline matildiche. In cucina la creatività ai fornelli è affidata allo chef Mario Comitale, celebre per la sua capacità di innovare i piatti della tradizione, senza snaturarli. Gli ospiti potranno godersi le ricette da lui create in questo ristorante di charme, in un contesto unico e affascinante, per vivere un attimo di magia immersi nel verde. Per quanto riguarda la proposta enologica, a fare la voce del leone è il Lambrusco, proposto in numerose e valide versioni, affiancato da altri vitigni autoctoni come Malvasia e Spergola.

Al limitare del paese di Vico Morcote, lassù sopra il lago di Lugano, giace all'ombra del mastio e della rocca la tenuta Castello di Morcote. Qui, dove già in epoca romana si faceva il vino, oggi crescono rigogliosi Merlot, Cabernet Franc, Chardonnay e Sauvignon, coltivati secondo i dettami dell'agricoltura biologica. L'azienda, in cui si producono anche olio d'oliva e miele, è dal 2009 proprietà di Gaby Gianini, che l'ha rilevata dal nonno. L'importanza che la viticoltrice attribuisce al lavoro artigianale e alla qualità lascia il segno nei suoi vini, che non a caso figurano tra i cento migliori della Svizzera. Fra queste splendide colline dal sapore mediterraneo, a pochi passi dalla cantina, la famiglia Gianini ha aperto nell'aprile del 2019 l'elegante boutique hotel Relais Castello di Morcote. Nata dall'accurata ristrutturazione di una casa patrizia del XVII secolo, la lussuosa villa si articola in dodici camere, arredate con pregiati materiali naturali e rivolte verso il lago di Lugano, il centro storico del paese o l'incantevole giardino. Quest'ultimo, come l'ampio salone con caminetto, è un'oasi di quiete che invita a rilassarsi o a degustare i vini della casa. Sotto lo stesso tetto si trova anche il ristorante La Sorgente, che già dal 2008 conquista i palati più raffinati. Il nitido profilo del lago di Lugano fa da sfondo allo spettacolo culinario messo in scena dallo chef Giuseppe Lanzilotto, le cui protagoniste sono la cucina italiana e la tradizione gastronomica ticinese.