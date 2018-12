Milano, 26 dicembre 2018 - Da oggi fino a lunedì 31 dicembre e da mercoledì 2 a domenica 6 gennaio il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano è aperto tutti i giorni con orario festivo (chiuso invece martedì 1 gennaio) e offre tantissime attività per adulti e bambini. Tutte i laboratori e le mostre temporanee sono incluse nel biglietto d'ingresso al Museo.

Nell'i.lab Genetica, i bambini a partire da 7 anni e adulti possono costruire una micro-serra da appendere all'albero di Natale, per osservare da vicino come si sviluppa una piccola pianta e di cosa ha bisogno per crescere. Mentre nell'i.lab Chimica, mescolando maizena, acqua e colla, creano divertenti oggetti dalle diverse consistenze. Nell'i.lab Alimentazione, scoprono come la scienza sia nascosta anche nelle ricette dei dolci delle feste e provano a trasformare una palla di ghiaccio in un meraviglioso oggetto artistico.



Nella Tinkering Zone, adulti e bambini a partire da 8 anni realizzano, come in una macchina di Goldberg, una grande reazione a catena per aprire un pacchetto con un regalo speciale. Nell'i.lab Area dei Piccoli, i bambini da 3 a 6 anni giocano con luci, ombre e musica per costruire tutti insieme una grande scena natalizia. In alcune giornate i più piccoli possono partecipare anche a speciali visite guidate nell'Area Spazio Con il naso all'insù. Altre attività interattive vengono proposte a rotazione nell'i.lab Leonardo, nell'i.lab Matematica e nell'i.lab Bolle di sapone.

Nel weekend del 29 e 30 dicembre e mercoledì 2 gennaio i ragazzi dagli 8 ai 12 anni possono partecipare a un workshop di coding curato da Ubisoft, in cui realizzano un vero e proprio videogioco a tema spaziale. Adulti e ragazzi possono inoltre giocare al nuovissimo titolo 'Starlink: Battle for Atlas'. Non mancano le mostre temporanee, come l'esposizione di auto e moto d'epoca "Le forme della velocità" e la sfilata di arte e scienza "Leonardo da Vinci Parade" in cui i modelli leonardeschi si accostano agli affreschi del XVI secolo della Pinacoteca di Brera.



Giovedì 27 e venerdì 28 dicembre, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 gennaio inoltre i bambini da 6 a 10 anni possono partecipare ai Campus giornalieri trascorrendo 'Una giornata al Museo' senza i genitori, tra visite animate e attività nei laboratori interattivi. Scegliendo fra tante proposte nuove, scoprono in modo inedito le collezioni del Museo