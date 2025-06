Pavia, nasce Esod: realtà innovativa unica in Italia per il contrasto alle droghe

Pavia, 30 giugno 2025 – “Partiamo da Pavia dove si trova il centro antiveleni più importante. Abbiamo stanziato 6 milioni di euro per riuscire a realizzare questo intervento in Lombardia”. L’assessore regionale al welfare Guido Bertolaso ha spiegato così perché proprio nel capoluogo pavese è stato inaugurato Esod, un nuovo approccio multidisciplinare e integrato contro le dipendenze.

Al taglio del nastro erano presenti anche Giancarlo Iannello, direttore servizi sanitari Asst Pavia, Luca Damiani, presidente esecutivo Maugeri e Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni Maugeri Pavia e ora anche di ESOD.

Il reparto

Il reparto, che ha quattro posti letto per le acuzie si occuperà delle persone più gravi e indagherà sulle sostanze psicoattive che circolano verificando gli eventuali danni d’organo che possono derivare dall’uso delle nuove sostanze.

Pavia, nasce Esod: all'ian ugurazione l'assessore al Welfare Guido Bertolaso

Primo centro in Italia

“Partiamo in via sperimentale – ha detto l’assessore – e quando avremo sufficiente esperienza lo trasferiremo anche a Milano, in Brianza e poi in tutte le altre province della regione”. Si tratta del primo e al momento unico centro operativo in Italia con focus sulle nuove sostanze psicoattive.

Pavia apripista della tossicologia in Italia

La tossicologia clinica in Italia è nata a Pavia, con l’avvio nel 1967 della prima Scuola di specializzazione in Tossicologia e con l’istituzione della Società Italiana di Tossicologia. Il Centro Antiveleni Maugeri di Pavia si è affermato nel tempo come punto di riferimento nazionale anche nell’ambito delle droghe per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche antidroga e a servizio di tutti gli ospedali del nostro Paese.

È stato quindi scelto per gestire il primo progetto pilota nazionale da Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, presente oggi all’inaugurazione. Insieme a lui Lorella Cecconami, Direttore Generale ATS Pavia coinvolta nel progetto. Sono 1.050 le nuove droghe. Fra quelle che di recente hanno creato intossicazioni di difficile diagnosi vi sono i catinoni, le ketamine e il muscimolo, un composto chimico contenuto in natura anche in alcuni funghi e facilmente reperibile nel web sotto forma di cioccolato e caramelle.