Como, 23 novembre 2019 - In occasione della giornata internazionale dedicata al contrasto della violenza contro le donne, il prossimo 25 novembre, verrà inaugurata una panchina rossa posizionata proprio di fronte all'ingresso di Palazzo Cernezzi. "Auspico che sulla panchina si possano sedere tutti - commenta l’assessore alla Sicurezza, Elena Negretti - per comprendere e soprattutto per trasmettere il monito: mai si devono ripetere atti di violenza contro le donne".



Partner dell'iniziativa Soroptimist. "Questa panchina rossa - commenta Simona Roveda, presidente del sodalizio - è dedicata a tutte le donne che non hanno un nome, che non hanno un volto, ma che subiscono violenza in famiglia. Dobbiamo educarci al cambiamento affinché le donne trovino il coraggio di denunciare".



Gli assessorati alle Pari opportunità e ai Servizi sociali del Comune di Como, capofila della Rete Territoriale Antiviolenza della Provincia di Como e del progetto “Una rete territoriale per dire basta alla violenza”, hanno organizzato, unitamente alla Rete e in particolare al tavolo Formazione, due eventi dedicati all’approfondimento sul tema della violenza di genere che si svolgeranno nella mattina del 25 novembre e nel tardo pomeriggio del 26 novembre.



L’incontro del 25 novembre, alle ore 10 al cinema Gloria (via Varesina), è stato dedicato agli studenti e in particolare alle scuole superiori. Dopo il saluto dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Como Angela Corengia, verrà presentata la Rete antiviolenza Provinciale e saranno illustrati il lavoro e le attività di prevenzione sviluppate nelle scuole dal tavolo Formazione della Rete.



Il tavolo Formazione della Rete è composto dall’associazione Telefono Donna, dalle Forze dell’ordine, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il territorio di Como, dal comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Como, dall'associazione Donne Giuriste, e dai rappresentanti di Tribunale e Procura e da altre realtà presenti nella rete.



Seguiranno la presentazione del programma di formazione per l’anno scolastico 2020/21, testimonianze di ragazzi e insegnanti che hanno partecipato al percorso nel 2019, intrattenimento musicale a cura degli studenti.



L’incontro del 26 novembre è aperto a tutti e pensato per sensibilizzare la cittadinanza sul tema, facendo conoscere l’attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere messa in atto dalla Rete antiviolenza. L’appuntamento è nella biblioteca comunale di Como (piazzetta Venosto Lucati) alle 17,45, ingresso libero.



Dopo i saluti istituzionali interverranno alcuni rappresentanti della Rete che racconteranno le proprie esperienze e le attività svolte per contrastare il fenomeno. Sono previsti anche l’intervento di Luciana De Laurentiis, formatrice ed esperta di comunicazione, sulla tematica del linguaggio non violento, e un monologo scritto e interpretato dall’attrice Marta Elmi.



Prima del consiglio comunale di lunedì 25 novembre, alle ore 20.15 in sala Stemmi si invita la cittadinanza all’incontro pubblico "La rete antiviolenza a Como: azioni in corso e proposte di intervento”, con l’intervento della coordinatrice della Rete Interistituzionale Antiviolenza di Como Nadia Cezza, il dirigente del settore Politiche sociali del Comune di Como Giuseppe Ragadali, l’avvocato Arianna Liberatore di Telefono Donna.