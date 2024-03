Pasqua e Pasquetta 2024, cosa fare a Milano e in Lombardia tra musei, cacce al tesoro e picnic

Milano, 26 marzo 2024 – Cosa fare a Pasqua e Pasquetta a Milano e in Lombardia? Ecco alcune idee tra visite ai musei aperti, gite fuoriporta, nei parchi dove stendersi sull’erba e fare un picnic, passeggiare tra i fiori al mercato di Pasquetta dopo il pranzo in casa, scoprire tesori nascosti tra i beni del FAI aperti. E per le famiglie il giorno di Pasquetta lunedì 1 aprile in tutta Italia torna la Caccia al Tesoro Botanico, il tradizionale evento promosso dai Grandi Giardini Italiani, in oltre 40 meravigliose oasi botaniche, 18 sono in Lombardia.

Picnic, giochi all'aria aperta e visite per tutta la famiglia. Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, speciali visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le proposte del FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, per Pasqua e Pasquetta 2024. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa a contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di luoghi inediti e atmosfere storiche da conoscere. A Milano enigmi rebus e percorsi nella natura intorno alla Palazzina Appiani a Parco Sempione. Porte aperte ai picnic di Pasqua e Pasquetta all’Ortaglia di Palazzo Moroni a Bergamo, visite speciali nel varesotto a Pasquetta a Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno e al Monastero di Torba, mentre a Casa Macchi Morazzone c’è la Cioccocaccia (Varese). Pasquetta anche in Villa Fogazzaro Roi in Valsolda (Como). Qui trovate tutti i beni aperti nei giorni delle feste in Lombardia.

Lunedì 1 aprile torna la Caccia al tesoro botanico firmata Grandi giardini italiani. Partecipa tutta la famiglia, bambini e genitori, con una mappa alla mano per risolvere enigmi e indovinelli all’interno del giardino prescelto. In Lombardia sono 18 i giardini che aderiscono all’evento, qui trovate tutte le informazioni, ecco l’elenco:

Villa del Grumello (Como)

Villa Pizzo (Cernobbio, CO)

Villa Carlotta (Tremezzina, CO)

Villa Melzi d'Eril (Bellagio, CO)

Parco della Fondazione Minoprio (Vertemate con Minoprio, CO)

Villa Monastero (Varenna, LC)

Villa Cipressi (Varenna, LC)

Giardino di Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno, MB)

Giardino Botanico A. Heller (Gardone Riviera, BS)

Il Vittoriale degli Italiani (Gardone Riviera, BS)

Rocca di Lonato del Garda (Lonato del Garda, BS)

Parco Comunale Angelo e Lina Nocivelli (Verolanuova, BS)

Rocca di Angera (Angera, VA)

Villa Arconati-FAR (Bollate, MI)

BAM-Biblioteca degli Alberi Milano (Milano)

Fiera dell’Angelo

La Fiera dell’Angelo è una delle più antiche tradizioni meneghine e si celebra il lunedì di Pasquetta. È il mercato dei fiori e di piante, ma non solo, che per tutto il giorno si snoda intorno alla chiesa di Sant’Angelo, all’angolo tra via Moscova e corso di Porta Nuova a Milano. Tra le tante bancarelle si trova di tutto. Oltre a una colorata varietà di piante e fiori, non mancano gli articoli di abbigliamento, per la casa, specialità gastronomiche regionali, giocattoli e molto altro.

Palazzina Appiani

Lunedì 1 aprile, in occasione della Pasquetta, a Palazzina Appiani, Bene FAI in concessione dal Comune di Milano, in programma ci sono due divertenti cacce al tesoro per bambini e famiglie, ma anche per adulti. Alla scoperta dei tesori di Parco Sempione, una caccia al tesoro immersa nel verde del parco per il giorno di Pasquetta. Si tratta di un percorso gioco per tutta la famiglia che, tra indovinelli e indizi, porterà alla scoperta delle bellezze architettoniche e naturali più e meno note di uno dei parchi più amati in città. L’itinerario si concluderà con la risoluzione di un enigmatico indovinello e la consegna del premio finale. Lunedì 1 aprile, alle ore 15.00 e alle ore 15.30. A seguire alle ore 16.00 e alle ore 16.30, Sulle tracce di un’esposizione scomparsa, passeggiata attraverso i padiglioni che hanno caratterizzato una delle manifestazioni più importanti di Milano, l’Esposizione Internazionale del

1906. Muniti di mappa i visitatori partiranno da Palazzina Appiani per inoltrarsi attraverso luoghi inaspettati per rivivere il fascino di Parco Sempione a inizio Novecento. Il percorso si snoda tra padiglioni ancora oggi visibili e luoghi ormai scomparsi: partendo da Palazzina Appiani, attraverso l’Acquario, la Ferrovia Sopraelevata, la Torre Panoramica e tanti altri luoghi inaspettati. ). Il biglietto intero costa 15 euro, 10 per gli iscritti al FAI. Info qui, o al numero: 347.1552920 (nei giorni e orari di apertura).

Sorprese pasquali extra ordinarie al Museo

Laboratori al Museo della Scienza, viaggi per mare (foto di Elena Galimberti)

Dal 28 marzo al 1° aprile, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (via San Vittore, 21, Milano) propone tante attività e laboratori pasquali per adulti e bambini. Il Laboratorio Base Marte per vivere un'avventura spaziale, mentre nell'iLab Alimentazione per sperimentare la preparazione del gelato e degli esperimenti dolci. Nel iLab Viaggi per Mare, i bambini possono vivere un'avventura marittima su una caravella del '500, mentre nel iLab Bolle di Sapone potranno esplorare il mondo delle bolle di sapone. I laboratori inclusi nel biglietto d'ingresso offrono esperienze interattive per bambini dai 3 ai 12 anni. Ancora attività nei laboratori Biotecnologie e Leonardo, nella Tinkering Zone e nella Virtual Zone, dove è possibile immergersi in esperienze di realtà virtuale. Dai 12 anni in poi si potranno invece indossare un visore per realtà virtuale e immergersi in un safari acquatico o salire su un velivolo ultraleggero e sorvolare un’isoletta tropicale. Sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate al Sottomarino Toti, e alle Gallerie Leonardo. L’iscrizione è obbligatoria sulla piattaforma Vivaticket.

Uova sorprendenti al Museo

Al Museo Civico di Storia Naturale, nelle giornate di sabato 30 e domenica 31, è in programma Uova sorprendenti, un laboratorio rivolto a famiglie con bambine e bambini da 6 a 10 anni in cui imparare a colorare e abbellire le uova di Pasqua usando la propria fantasia. Attraverso attività interattive, le famiglie avranno l’opportunità di esplorare la varietà di forme, colori e adattamenti legati alle uova nella natura. Un’avventura educativa pensata per stimolare la curiosità di grandi e piccini.

Caccia all'uovo all'Abbazia di Chiaravalle

Grande caccia all'uovo all'Abbazia di Chiaravalle: lunedì 1 aprile dalle 10:00 alle 12:00 al mulino dell'abbazia torna la tradizionale caccia alle uova per ragazzi dai 5 ai 12 anni. Le uova verranno poi decorate in un laboratorio organizzato per l'occasione. Iscrizioni entro venerdì 29 marzo online sul sito ufficiale: koinecoopsociale.it

Caccia al tesoro botanico alla BAM

Lunedì 1 aprile è giornata di caccia al tesoro botanico anche alla BAM - Biblioteca degli alberi, in collaborazione con Giardini Italiani. Tante le attività in programma dalle 10:30 alle 12:30 tra indovinelli, prove e ricerche e premio finale. La caccia è libera e aperta a tutti, punto di partenza davanti ai cancelli di Fondazione Riccardo Catella a Milano.

Sagra di Pasqua e Pasquetta a Senago

Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile al campo sportivo in via Di Vittorio 2 a Senago (Milano), è in programma la Sagra di Pasqua e Pasquetta. Aperta solo a pranzo propone un menù fisso che include: cestino di polenta e zola, bruschetta lardo e miele, uova pasquali ripiene di tonno, involtino di cotto e insalata russa, lasagne verdi con salsiccia, funghi e noci, cannelloni di magro, roast beef al sale con patate al forno. Il menù fisso ha un costo di 30 euro e include un quartino di vino, acqua, dolce e caffè. Menù bimbi a 18 euro. La prenotazione è consigliata al numero 351 9081122.

Esemplare di bucero al parco Le Cornelle

Pasqua a Le Cornelle con i nuovi cuccioli

Il Parco Faunistico Le Cornelle dà il benvenuto a sei nuovi cuccioli. Da questa settimana, infatti, i visitatori del Parco (via Cornelle, 16, Valbrembo) potranno conoscere sia due esemplari di buceri abissini (Bucorvus abyssinicus) arrivati grazie al programma EEP (EAZA Ex Situ Programme), sia quattro nuovi simpatici cuccioli di suricati, tra gli animali simbolo del Parco. Proprio per questi quattro cuccioli, due maschi e due femmine, da oggi al 29 marzo sarà attivo il contest sulla pagina facebook per scegliere il loro nome. Con l'arrivo della bella stagione sono ripartiti gli appuntamenti di “Educazoo”, il progetto nato per sensibilizzare sulle specie in via d’estinzione e avvicinare visitatori e animali sotto la guida esperta di un naturalista. I primi due appuntamenti saranno giovedì 28 marzo, martedì 2 aprile. Il Parco Faunistico Le Cornelle, con oltre 120 specie presenti, sarà aperto nei giorni di Pasqua e Pasquetta dalle 9:00 alle 19:00. Biglietti online: www.lecornelle.it

Picnic di Pasqua al Castello Rocca Lonato

Caccia al tesoro nel castello

A Pasquetta per la Caccia al Tesoro Botanico, promosso dai Grandi Giardini Italiani in provincia di Brescia aprono le porte il Vittoriale degli Italiani, la dimora di Gabriele D’Annunzio a Gardone Riviera sul lago di Garda, Parco Comunale Angelo e Lina Nocivelli a Verolanuova e la Rocca di Lonato del Garda che affianca alla caccia al tesoro tante altre attività per grandi e piccini. Fiabe, spettacoli, laboratori, picnic nell’erba, visite al Museo ornitologico, alle mostre.

Festa dello S-Ciapì a Pieve di Tremosine

Le uova sode colorate con infusi di erbe o scorze sono protagoniste nel giorno di Pasqua a Pieve di Tremosine, sul Lago di Garda, dove si svolge la Festa dello S-Ciapì. Un gioco divertente e un’antica tradizione popolare che consiste nel tenere in mano un uovo sodo mentre l'avversario lo colpisce con un altro uovo. Coinvolti gli abitanti e turisti di questo incantevole borgo, dai panorami mozzafiato sul lago.

Museo della Carta

Sul lago di Garda riapre alle visite il Museo della Carta di Toscolano Maderno nel cuore della Valle delle Cartiere, un importante centro di produzione cartaria dal Medioevo al Novecento e oggi sito di archeologia industriale tra i più importanti d’Italia. Orari e biglietti: valledellecartiere.it

A Como la Fiera di Pasqua quest’anno si terrà da giovedì 28 marzo a lunedì 1 aprile. Lungo il perimetro al di sotto delle mura storiche della città saranno presenti oltre 150 bancarelle con prodotti artigianali, alimentari e molto altro. Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 19.00 fino al lunedì di Pasquetta.

PasquaPark

Il tradizionale Luna Park di Pasqua da Como si è trasferito quest’anno a Lecco, sull'altro ramo del Lago fino a domenica 7 aprile con 44 attrazioni ed eventi a cornice. Il PasquaPark è diviso in due aree, una in zona Bione e l’altra in Riva Martiri delle Foibe, sul lungolago. Tra le novità di questa edizione la giostra tappeto volante. Nei festivi tutte le attrazioni resteranno aperte con orario continuato dalle 10.30 a mezzanotte (salvo maltempo).

Visite a Palazzo Ducale

Il Museo di Palazzo Ducale sarà aperto per tutto il weekend di Pasqua, sabato 30 e domenica 31 marzo con orario ordinario e lunedì 1° aprile con apertura straordinaria (escluso il Museo Archeologico) dalle ore 8.50 alle ore 19.15 (ultimo ingresso 18.20). Sarà attivo il servizio di visite guidate con partenze a orario fisso delle ore 10.10, 11.10, 15.10 e 16.10. Il servizio guida costa 7 euro a persona, prenotazioni online www.ducalemantova.org o call center 041 2411897.

Cappella Reale Espiatoria

Durante le festività pasquali la Cappella Reale Espiatoria (via Matteo da Campione, 7/a, Monza) sarà aperta domenica 31 marzo (Pasqua) dalle 9.00 alle 13.30, con ultimo ingresso alle 13, chiusa lunedì 1° aprile (Pasquetta). La Cappella sorge nel punto in cui il 29 luglio 1900 l’anarchico Gaetano Bresci uccise il re Umberto I di Savoia al termine di una manifestazione sportiva. L’erede e successore Vittorio Emanuele III incaricò l’architetto Giuseppe Sacconi, autore dell’Altare della Patria a Roma, di progettare un edificio commemorativo ricco di elementi simbolici, inaugurato nel 1910. Sopra la colonna sono infatti presenti una Pietà bronzea, grandi croci in alabastro e i simboli del regno, tra cui lo scettro e la corona.

Caccia alle uova al parco acquatico

Acquaworld, il parco acquatico a Concorezzo, l’unico aperto tutto l’anno, festeggia Pasqua e Pasquetta con tantissime attività divertenti da vivere in famiglia. Il 31 marzo l’Easter Splash inizia alla mattina tra tuffi e giochi d’animazione, mentre nel pomeriggio balli di gruppo. Il 1° aprile ad Acquaworld i giochi d’acqua e le attività continuano, ma il vero divertimento sarà Eggsplore, un’entusiasmante caccia all’ultimo uovo indimenticabile tra piscina e parco.

Rossini Art Site, parte la stagione

Rossini Art Site è un parco-museo in Brianza (via Col del Frejus, 3 , Briosco) e ospita la Collezione Rossini, una delle più importanti raccolte d’arte plastica del Secondo Novecento. La struttura comprende un nucleo di opere open air esemplificative della storia della scultura della seconda metà del Novecento, attraverso il lavoro di artisti di fama internazionale come Fausto Melotti, Giò Pomodoro, Andrea Cascella, Pietro Consagra, Giulio Turcato, Bruno Munari e Grazia Varisco, solo per citarne alcuni. Lunedì 1 aprile a inaugurare la stagione 2024 c’è la Caccia alle Uova di Pasquetta delle ore 16:30 e la visita alla collezione delle ore 15:00. Biglietto 10 euro, prenotazione alla mail: info@rossiniartsite.com. Info: rossiniartsite.com

Pasqua al Villaggio delle Uova

Villaggio delle Uova a Pavia

Da sabato 30 a lunedì 1 aprile il parco a tema “Villaggio delle Uova” alle porte di Pavia si animerà di maghi, illusionisti, fattucchiere. Non solo caccia alle uova, quindi, ma anche laboratori creativi, sorprese e spettacoli itineranti. Quanto alla Easter Egg Hunt, una caccia al tesoro delle uova con all’interno caramelle, cioccolatini e tantissime sorprese disseminate nel parco da un misterioso personaggio che si diverte a lasciare in giro ovetti e piccoli giochi. Nel parco anche un ristorante e svariati food corner sempre aperti. L’ingresso al Villaggio delle Uova (da 15 euro) si prenota sul sito: www.puravidafarm.it

Capriolo, Parco del Ticino Oasi Ca' Granda

Pasquetta all'Oasi Ca' Granda per vedere i caprioli

Lunedì 1 aprile, alle 5.30 del mattino, da Bereguardo (PV), parte per una splendida escursione con Avventura sulle gambe alla ricerca dei caprioli in natura. L’alba è il momento perfetto per vederli nelle radure alla ricerca di cibo e abbeverarsi. Un percorso facile, lungo 6 km in piano, attraverso boschi e campagne nella Valle del Ticino per l'incontro con questi magnifici animali. Un contatto con la natura selvatica che regala sempre emozioni indimenticabili. Al rientro tappa a La Roveda Di Bereguardo per una colazione con prodotti fatti in cascina.

Info e iscrizioni: www.fondazionepatrimoniocagranda.it

Pasquali di Bormio

Domenica 31 marzo 2024 tornano puntuali i Pasquali di Bormio (Sondrio), l’antica tradizione che da circa 600 anni vede sfilare i carri dei Reparti per contendersi il primato nell’annuale classifica. Tutte le famiglie bormine lavorano durante l’anno per prepararsi in maniera impeccabile a questa festosa competizione e il giorno di Pasqua il centro di Bormio è invaso da una colorata sfilata che, tra carri e costumi tipici, fa rivivere le tradizioni contadine della Magnifica Terra.

Caccia al tesoro botanica a Villa Panza

La caccia al tesoro botanica, domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile nei giorni di Pasqua (ore 15.30) e Pasquetta (ore 11.30 e 15.30), è un evento dedicato ai bambini per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nel giardino di Villa Panza. Bambini e bambine insieme alle loro famiglie verranno guidati alla scoperta dei segreti del parco e della Villa, un'avventura fantastica tra enigmi e indovinelli che spaziano tra curiosità botaniche e artistiche fino a raggiungere un goloso tesoro. Info: www.in-lombardia.it