Como, nuovo evento per sostenere la mensa di solidarietà di Casa Nazareth: serve 67mila pasti l’anno

Como, 18 settembre 2024 – Nuovo evento benefico per sostenere la mensa di solidarietà di Casa Nazareth, il servizio di via Don Luigi Guanella 12 a Como, aperto ogni giorno sia a pranzo sia a cena per offrire un pasto caldo alle persone in difficoltà della città. Sabato 21 settembre, alle 11.15, è infatti organizzato dagli enti promotori il concerto della serie “ImMENSAmente musica”, che vedrà questa volta l’esibizione del Corpo musicale di Rebbio proprio nel giardino di Casa Nazareth.

L’appuntamento rientra nell’annuale programmazione di iniziative per far conoscere e garantire continuità a questo importante servizio che in questi anni si è consolidato e, grazie ai suoi operatori e agli oltre 250 volontari, ha visto crescere in modo costante il numero degli ospiti – italiani e stranieri - che ogni giorno lo frequentano. E proprio alcuni recenti dati lo confermano.

Nel periodo gennaio-agosto 2024 gli accessi totali sono stati ben 52.580, con una media giornaliera di 215 presenze (114 pasti distribuiti a pranzo e 101 a cena). Rispetto allo stesso periodo del 2023, l’incremento è stato del 19%. Ricordiamo che nel corso dell’intero 2023 sono stati serviti 66.735 pasti, con una media giornaliera di 183 presenze (93 a mezzogiorno e 90 alla sera). Il concerto del Corpo musicale di Rebbio è aperto a tutti (ingresso a offerta libera). Al termine dell’esibizione è previsto un momento conviviale con degustazione offerta dai volontari della mensa.