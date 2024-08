Sagra del Missoltino a Mezzegra, appuntamento sabato 24 e domenica 25 agosto

Como, 15 agosto 2024 – Sabato 24 e domenica 25 agosto, al parco comunale di Mezzegra, frazione di Tremezzina (Como), torna la tradizionale Sagra del Missoltino, manifestazione inaugurata nel 1964 e oggi alla sua cinquantanovesima edizione.

I missoltini (in dialetto comasco misultitt) sono una specialità culinaria tipica del Lago di Como, e in particolare della Tremezzina: si tratta di agoni, pesci del lago che vengono pescati esclusivamente tra giugno e luglio, privati delle interiora, strofinati con sale e deposti in una marmitta, ancora con sale. Dopo un paio di giorni, vengono risciacquati e infilzati in uno spago, per poi essere messi ad essicare all’aria aperta per alcuni giorni. I pesci vengono infine disposti in una latta (misolta, originariamente di legno), insieme a foglie di alloro.

Se siete amanti di questa cucina o siete curiosi di provarla, il programma della sagra prevede l'apertura delle cucine sabato 24 agosto dalle 19 alle 23 e domenica 25 agosto dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23.

Entrambe le sere si balla con musica dal vivo dalle ore 20.30.