A tutto ritmo e ballo. Entra nel vivo. Bagnolo Summer

Bagnolo Summer beats: buona la prima e grande attesa per la seconda serata e i successivi appuntamenti.

Iniziata questa settimana con vari appuntamenti, tutti molto partecipati, la festa ora continua con un calendario altrettanto interessante e coinvolgente. Bene la serata di ballo liscio, ottima la presenza per la cover The Echoes 2.0 dei Pink Floyd, così come molto seguita è stata la performance tributo ai Nomadi, ora si torna in pista mercoledì con il ballo liscio animato da Samy e Michela, di scena in via Antonietti mentre il giovedì sarà la volta di Black to the Blues, all’interno del parcheggio XI febbraio (piazza don Bernardo).

Altri due appuntamenti saranno l’11 luglio con il dj Mattia Alchieri (parcheggio XI febbraio) e il 19 luglio con il dj Rizzo (piazza Aldo Moro). Grande attesa infine il 12 luglio per il Balìa Summer Tour, la festa Anni Novanta, prevista all’interno del parcheggio XI febbraio. Le serate saranno accompagnate da food & drink in collaborazione con l’oratorio San Giovanni Bosco e alcune attività cittadine.

Il Comune ha fornito anche le indicazioni per i parcheggi dislocati in paese: piazza Roma, via Lodi (parcheggio del centro sportivo), Casa Ginelli, con passaggio pedonale, per raggiungere via Antonietti Opera Pia. Non solo musica per tutti i gusti però. Anche gli amanti del cinema saranno accontentati in questa estate bagnolese. Quattro gli appuntamenti con il Cinema Sotto le Stelle, che saranno a ingresso gratuito: martedì prossimo la pellicola “Un mondo a parte“, film rivelazione dello scorso anno, mentre martedì 15 luglio il film drammatico “C’è ancora domani“, che ha rivelato come regista Paola Cortellesi.

E poi ancora il film di animazione “Il ragazzo e l’airone“ chiuderà il mese di luglio (il 22) e ultima visione martedì 12 agosto con il film drammatico “L’ultima volta che siamo stati bambini“.