A Villa Bernasconi partono i laboratori e gli incontri di Como-Cernobbio A/R

Cernobbio (Como), 4 ottobre 2024 - Il Teatro Sociale torna a Villa Bernasconi di Cernobbio, grazie al progetto “Como – Cernobbio A/R”, un insieme di incontri e laboratori con ingresso libero alla Villa, legati alla programmazione della stagione teatrale. Per questa edizione è stato messo a punto un calendario dedicato a Villa Bernasconi, con tre appuntamenti e una mostra in primavera, intitolato “Humanity a Villa Bernasconi”, perché strettamente connesso alle tematiche della Stagione 2024/25 Humanity del Teatro.

Il primo appuntamento è per lunedì 7 ottobre alle 18.30 a Villa Bernasconi, con “Leggere la nuova età”, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link. In occasione dello spettacolo Age pride, in programma al Teatro Sociale venerdì 18 ottobre, Maria Pia Mazza e i Corsisti di “Ad alta voce - gruppo lettura espressiva delle Scuole del Teatro Sociale” leggeranno al pubblico degli estratti tratti dal romanzo omonimo di Lidia Ravera. I partecipanti, prima dell’incontro, potranno visitare gratuitamente la Villa e avranno anche la possibilità di acquistare biglietti scontati per lo spettacolo del 18 ottobre, con Alessandra Faiella, Chiara Piazza al violoncello, e la regia di Emanuela Giordano. In virtù della collaborazione con il Comune di Cernobbio, Villa Bernasconi dedica inoltre uno sconto speciale agli spettatori del Teatro Sociale: chi si presenterà in Villa con un biglietto di uno spettacolo del Teatro, avrà diritto all’ingresso ridotto al Museo.