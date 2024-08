Tremezzina Music Festival, chiusura con la Rusty Brass

Tremezzina (Como), 6 agosto 2024 - Gli ottoni “arrugginiti” ed esplosivi della Rusty Brass, chiudono mercoledì 7 agosto il Tremezzina Music Festival.

Per l’ultima giornata della manifestazione, riflettori puntati sulla formazione di ottoni graffianti e anomali in arrivo dalla Val Camonica: alle 18.30, nel Chiosco San Giorgio di Lenno, la brass band bresciana proporrà una selezione di brani eseguiti dal vivo per accompagnare il rito l’aperitivo.

In serata, alle 21.00 al parco Teresio Olivelli sempre a Tremezzina, la band mescolerà in modo originale i ritmi funk-rock con le sonorità balcaniche, le incursioni nella tradizione classica con il jazz di New Orleans e il folklore messicano, il reggae con l’hip-hop ma non solo: uno spettacolo coinvolgente per la chiusura del festival 2024.