Como, un concerto speciale chiude il Festival di Musica sull’acqua: la Mach orchestra unisce Venezuela e Italia

Como, 24 luglio 2024 - Domenica 28 luglio alle 21, la Basilica di San Fedele a Como ospita il concerto “Welcome maestro”, che conclude la ventesima edizione del Festival “Musica sull’acqua”. Protagonista è la Mach Orchestr nata nel 2018 dalla collaborazione tra il direttore artistico Francesco Senese e il direttore musicale Diego Matheuz, formata da tutor e musicisti di caratura internazionale che si uniscono a giovani di talento selezionati in tutto il mondo.

L’intenzione era quella di creare un’orchestra che unisse l’esperienza del sistema Abreu in Venezuela con la tradizione musicale europea, ispirandosi al pensiero di Claudio Abbado. Abreu, scomparso nel 2018, politico, musicista e pedagogo venezuelano, aveva infatti fondato “El sistema”, modello didattico musicale rivolto ai giovani per sottrarli alla povertà e al degrado. Negli anni i risultati sono stati strabilianti: non solo artistici con la nascita di numerose orchestre, cori e musicisti di valore, ma anche di riscatto morale, sociale e intellettuale. Il direttore Diego Matheuz ha iniziato gli studi di direzione sotto la supervisione dello stesso Abreu, e dal 2006 è stato in più occasioni al fianco di Claudio Abbado sia in Italia che in Venezuela. Violino solista è Giuliano Carmignola già ospite di numerose edizioni del Festival Autunno Musicale. L’ingresso al concerto è gratuito.