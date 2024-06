Como Lake Cocktail Week: della mixology internazionale si dà appuntamento sul Lario

Como – Il meglio della mixology internazionale nei 35 migliori cocktail bar sulle sponde del lago di Como. Tutto è pronto per la quinta edizione della Como Lake Cocktail Week 2024 che si svolgerà dal 1° al 9 luglio all'insegna del tema ‘Fantastic classic’, un vero e proprio invito alla riscoperta dei grandi classici della miscelazione.

Patrocinata da Comune di Como, Comune di Cernobbio, Confindustria e Confcommercio, la manifestazione celebra le bellezze di Como e del suo lago, accoglie e accompagna i ‘cocktail lovers’ in un viaggio indietro nel tempo tra i classici della miscelazione. "Le tendenze della moda e il passare del tempo hanno fatto riemergere alcuni dei cocktail Iba (International Bartenders Association) più famosi, riportando in auge i drink 'dimenticati'- racconta Annalisa Testa, giornalista e fondatrice delle Cocktail Week di Como e St. Moritz - è proprio a partire da questa tendenza che abbiamo scelto il tema 'fantastic classic' per ridare vita a quelle ricette che hanno fatto la storia della miscelazione, racchiusa anche nelle grandi opere di letteratura di autori come Jerry Thomas, Harry MacElhone, David A. Embury e Harry Craddock". La quinta edizione sarà dunque omaggio al Martini e al Negroni, al Boulevardier, al Gimlet e al Sazerac, al Tom Collins, al Sidecar, al Rusty Nail e a tutti i mitici sparkling come il French 75, il Bellini e lo Champagne Cocktail.

Le location

Alla quinta edizione partecipano alcuni dei più importanti hotel del territorio: da Villa d’Este che, oltre ad accogliere il Grand Opening della settimana, e che quest’anno parteciperà anche con il suo Ceccato Garden Bar, riaperto a marzo dopo un completo restyling. L'evento si terrà martedì 2 luglio. Un aperitivo con una drink list di più di 25 signature cocktail serviti al tramonto con la speciale partecipazione di guest bartender. Ci sono anche il Mandarin Oriental, Lago di Como, il Grand Hotel Tremezzo e Passalacqua, da poco proclamato al vertice della classifica The World’s 50 Best Hotels 2023. C'è anche Musa Lago di Como di Sala Comacina, il Grand Hotel Victoria di Menaggio, Vista Lago di Como, il 5 stelle di Como affacciato su Piazza Cavour, Villa Serbelloni di Bellagio, il Grand Hotel Imperiale di Moltrasio, il Filario Hotel& Residences di Lezzeno, Il Sereno di Torno, Villa Lario di Pognana, il Palace Hotel e la Terrazza 241 dell’Hilton Lake Como, fino al rinnovato Kincho nel giardino dello Sheraton Lake Como, sede della Cocktail Competition. Non mancano le location nel cuore della movida del lago: da Una Finestra sul Lago e il suo Onda Cernobbio fino al bucolico Scalo Craft Drink di Cremia. La Piazzetta di Cernobbio, il nuovo Terrazza Olmo di Vincenzo Dascanio, il Fresco Cocktail Shop, il ristorante Da Pietro con il suo PopUp appena rinnovato, e poi ancora il Vintage Jazz, Krudo, The Brothers Cafe, Hemingway Cocktail Bar, Krudo, Figli dei Fiori e lo Spirit Cafè & Cocktail Room.

Gli eventi

Un ricco calendario di eventi vedrà protagonisti gli alcolici premium selezionati per raccontare la preparazione dei Signature Cocktail in gara. Importante novità di questa edizione, Campari approda per la prima volta alla Como Lake Cocktail Week come Main Sponsor della kermesse. Simbolo dell’aperitivo all’italiana per eccellenza, Bitter Campari, è incarnazione di un classico contemporaneo, tramandato di generazione in generazione, una delle basi dei cocktail che hanno fatto la storia della miscelazione.

La quinta edizione si apre lunedì 1° luglio allo Sheraton Lake Como con la Cocktail Competition che eleggerà il miglior cocktail del Lago di Como. Si inizia alle 10: i trenta partecipanti daranno prova delle proprie abilità di fronte a una selezionata giuria che selezionerà le 3 migliori ricette con Bitter Campari che si sfideranno per salire sul gradino più alto del podio durante il Closing Party & Awards.

Tra gli eventi da non perdere la "WhistlePig Bar Tour" a Como. La notte del 4 luglio, un bar tour alla scoperta dei signature cocktail con food pairing preparati con WhistlePig, il whisky più premiato al mondo. Il meeting point è nel giardino del Palace Hotel di Como, per il primo tasting, per poi partire alla scoperta degli altri drink nel cuore della movida comasca, dove sarà possibile sorseggerà il drink creato ad hoc con il naso all’insù e assistere allo spettacolo pirotecnico. Infine martedì 9 luglio Closing Party & Awards by Campari: la Como Lake Cocktail Week si tinge di rosso. Rosso Campari, come il dress code del party di chiusura della quinta edizione. Villa Geno che si trasforma in un palcoscenico per la finale del Campari Awards, in cui il pubblico diventa giudice per una notte con l’arduo compito di eleggere il miglior Campari Cocktail.