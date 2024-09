‘Teenage Dream’, Gen Z e Millennials insieme per una serata Amarcord sul lago di Como

Como, 15 settembre 2024 – Lo spettacolo più vitale del web è pronto a dare vita ad un finale esplosivo sul lago di Como a Le Serre di Villa Erba di Cernobbio (area Galoppatoio). Teenage Dream, nato dalla mente creativa di Valentina Savi, torna questa sera per far ballare e cantare migliaia di ragazzi della Gen Z e altrettanti Millenials in un vero e proprio live show Amarcord: una festa in continua evoluzione dove gli spettatori diventano protagonisti narranti – con testimonianze sulla pagina ufficiale Instagram - grazie ad un ledwall che proietta il testo dei brani in una sorta di musical-karaoke.

“Ad oggi il nostro pubblico si scatena soprattutto sotto le note di High School Musical, Hannah Montana e Camp Rock, film e serie tv anno 2000 che nel giro di pochi anni sono diventati cult generazionali - ha spiegato la fondatrice – Credo che la pandemia, poi, abbia contribuito a costruire una patina di nostalgia attorno a quel periodo della nostra vita”.

In meno di due anni si è formata una vera e propria comunità che si identifica in questo format con 400000 biglietti venduti in tutta Europa per un totale di 170 date registrate.