Nella Spina Verde purché sia notte: al buio le proposte più suggestive

Como, 4 agosto 2024 – Notti nella vecchia cava, appuntamenti musicali ai piedi del Castel Baradello, tour tra fortini e trincee, Caccia alla Chiocciola.

Ad agosto le iniziative nel Parco Regionale della Spina Verde sono tante, originali, pensate per ogni età. Una delle proposte più suggestive è la notte alla vecchia cava, cuore inaccessibile della Spina Verde, luogo affascinante e misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa: una cava di arenaria da dove per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi di tutte le epoche hanno utilizzato per i loro più importanti monumenti, compreso proprio il Castel Baradello. Appuntamento il 7, 16, 21 e 30 agosto, info www.slowlakecomo.com come per ogni altra iniziativa.

Castello Live sabato 24 agosto alle 20.45 porta ai piedi del Baradello i solisti della HarpBeat Orchestra in “Dante’s Dream“ con le liriche di Dante in un’inedita e suggestiva spettacolarizzazione. Il tour “Avventura tra fortini e trincee“, il 15 e 25 agosto alle 10, è un itinerario guidato che permette di esplorare trincee, fortini e passaggi nascosti, luoghi leggendari percorsi da soldati, viandanti e contrabbandieri, sempre immersi nel Parco Spina Verde, alla scoperta della Linea di difesa Nord, conosciuta come Linea Cadorna, con le sue installazioni militari quasi intatte. Per chi vuole scoprire il percorso di notte, l’appuntamento è il 9, 14, 23 e 28 agosto alle 21.30.

Ancora di notte, questa volta al Castello, sabato 11 alle 21.30, uno “Speciale San Lorenzo“ in occasione delle stelle cadenti, tour notturno specialissimo in compagnia dell’artista Emilio Alberti e del filosofo Roberto Sala. Si replica sabato 31 alle 21.30 per uno “Speciale Sant’Abbondio“: attraversando, pile alla mano, i boschi del Parco in compagnia di una guida. Sabato 17 alle 22.30 tour serale del Baradello con salita nella torre. Domenica 25 dalle 14 alle 18 “Wicked Tales at the Castle“, tour guidati del Castel Baradello diurni e serali con degustazione di birre di un giovane produttore locale.

Infine sabato 31 alle 14.30 Caccia alla Chiocciola: un pomeriggio speciale, una passeggiata artistica con Emilio Alberti, partenza da piazza Camerlata e arrivo al Baradello alla ricerca delle chiocciole, piccole opere realizzate dal pittore. Il Castello ospita infatti due esposizioni temporanee: “Mirabilia, l’arte di vivere il bello“ fino al 25 agosto, collettiva di arte contemporanea a cura delle associazioni Segreta Isola e Liberi Artisti della Provincia di Varese; e “Nel segno della chiocciola“, fino al 1° settembre, personale di Emilio Alberti.