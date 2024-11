Como, al Teatro Sociale debutta Falstaff per bambini

Como, 28 novembre 2024 - Al Teatro Sociale di Como, dove iniziano tutti i progetti di Opera Education, debutta Falstaff, burattini e burle. La XVI edizione di Opera kids, il progetto per bambini dai 3 ai 6 anni, quest’anno è tratto dall’opera di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo vede in scena un pianista, un cantante e un’attrice, che invitano la platea a cantare un’aria dell’opera e a interagire con gli interpreti nei momenti più determinanti dello svolgimento.

Il debutto per le recite scolastiche è in programma venerdì 6 dicembre alle 9.30 e alle 11, la recita per famiglie sabato 7 dicembre alle 16, preceduto alle 14.30 dal Family Lab, per dare la possibilità a bambini e famiglie di conoscere la trama e imparare l’aria da cantare, a ingresso libero per coloro chi acquista il biglietto.

Falstaff, l'ultima opera di Verdi, è un capolavoro comico in tre atti su libretto di Arrigo Boito, tratto dalle opere di Shakespeare, principalmente Le allegre comari di Windsor e parti di Enrico IV. Composta quando Verdi aveva quasi 80 anni, questa brillante commedia lirica è una celebrazione della leggerezza e della vitalità, un'opera che si discosta radicalmente dalle tragedie precedenti del compositore. Lo spettacolo debutta a Como e poi partirà in tournée in tutta Italia.