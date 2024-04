Risotto al pesce persico, un’accademia itinerante sul lago di Como: eventi gratuiti per conoscere e assaggiare il piatto

Como, 13 aprile 2024 – Avete mai assaggiato il risotto al pesce persico? Piatto icona del lago di Como, è assolutamente da non perdere. E proprio per farlo conoscere (e assaggiare), prende forma un’accademia itinerante, con eventi di piazza formativi e degustativi aperti a tutti per insegnare la preparazione di una delle ricette più antiche del Lario.

L’idea è della famiglia Castelnovo di Cremia (Como), giunta alla quarta generazione di ristoratori, ed è nata con lo scopo di far conoscere a visitatori storia e interpretazioni di un piatto in cui dialogano due materie prime che da secoli caratterizzano la tradizione culinaria locale, ovvero il persico e il timo.

L'Accademia del risotto al pesce persico, i cui eventi sono totalmente gratuiti, prevede uno showcooking interattivo seguito da degustazione e si declina per il suo primo anno di vita in tre appuntamenti in altrettante località lacustri: lungolago di Gravedona il 18 maggio, lungolago di Cremia il 21 settembre e Piazza della Chiesa a Civate il 4 ottobre 2024.

“Con questo progetto intendiamo avviare un processo di divulgazione della nostra tradizione culinaria, poco conosciuta fuori dai confini lariani - spiega Corrado Castelnovo, titolare del locale specializzato in cucina territoriale La Baia - non solo attraverso il palato dei turisti, che abbondano durante la bella stagione, ma anche attraverso le loro mani, insegnando loro a riprodurre una ricetta che possono portarsi a casa a seguito di un momento esperienziale. Contestualmente, raccontare questa ricetta consente di veicolare anche la storia delle materie prime coinvolte”.