Bellagio, il Museo degli strumenti per la Navigazione: una preziosa collezione di reperti, manufatti e documenti

Como, 1 maggio 2024 – La bella stagione è in arrivo e Bellagio, la perla del Lago di Como, è pronta a riempirsi ancora di più di turisti. Conosciuta in tutto il mondo per la sua incantevole posizione tra i due rami del lago, affascina anche grazie alle antiche e suggestive abitazioni del vecchio borgo, i misteriosi vicoli e le caratteristiche scalinate acciottolate dove sfilano eleganti vetrine, tra hotel di gran classe e tipici ristoranti. Il tutto condito da uno scenario naturale capace di far innamorare per la sua impareggiabile bellezza, turisti provenienti da ogni parte.

La navigazione e il Lago di Como sono un binomio imprescindibile per la varietà di itinerari, escursioni, passeggiate e visite ai suoi splendidi tesori dal lago o da terra. Non per niente a Bellagio, nella pittoresca frazione di San Giovanni, sorge il ‘Museo degli strumenti per la navigazione’, che raccoglie una ricchissima collezione di oggetti, reperti, manufatti, documenti che raccontano e certificano la storia e l’evoluzione del “navigato” nelle cristalline acque del Lago (e del mare in generale)..

‘Museo degli strumenti per la Navigazione’

Fondato dal grande appassionato di barche d’epoca Gianni Gini (è stato negli anni Settanta proprietario di Bona Fide, un Cutter aurico progettato nel 1899, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 1900, nonché dello scafo Victory 83 che ha partecipato all'edizione del 1983 della Coppa America), espone al suo interno una collezione di oltre 600 oggetti e strumenti legati alla navigazione, acquisiti in 40 anni di minuziosa ricerca: strumenti di varie epoche che hanno permesso all’uomo di orientarsi e oggetti legati alla navigazione.

La collezione è esposta sui 3 piani di un caratteristico edificio (un’antica abitazione a torre totalmente ristrutturata) con gli oggetti collocati in base alla loro funzione: al primo piano sono trovano posto gli strumenti per la determinazione della latitudine; al secondo piano quelli per la longitudine e al terzo piano i diari di bordo e gli strumenti per il carteggio.

Museo degli strumenti per la Navigazione a Bellagio

Gli oggetti più rari

Datati a partire dal 1500, non mancano bussole, astrolabi, cannocchiali settecenteschi di produzione veneziana, cronometri di marina, orologi solari, una sfera armillare (un modello della sfera celeste), diari di bordo dell’Ottocento, un planetario in ottone, preziosi manoscritti che testimoniano la vita a bordo di velieri e navi mercantili che hanno fatto la storia della navigazione

Tra gli oggetti da non perdere, l’ottante, inventato da John Hadley attorno al 1730, così chiamato perché rappresenta l’ottava parte di un angolo giro. Sfruttando il principio della riflessione, questo strumento consentiva sia di misurare l’elevazione sull’orizzonte degli astri o l’altezza del Sole, sia di rilevare e misurare l’angolo fra due oggetti.

L'ottante, inventato da John Hadley attorno al 1730

Ma anche una Bussola in ottone (Italia), risalente al XIX secolo. E ancora, un Grafometro del XVIII secolo Francia – Michael Butterfield (1635 – 1724), ampiamente usato in marina per la rilevazione delle carte nautiche. E un Grafometro in ottone Carlo Samuelli di Venezia, risalente all’inizio del XVIII secolo.

Grafometro

Dal 1968 a oggi

Proprio con l’acquisto di un grafometro veneziano – il 14 giugno 1968 - ebbe inizio la collezione degli strumenti di marina. Gianni Gini, in vacanza a Cannes, lo vide risplendere in una vetrina sulla Croisette. Da allora la sua passione per gli strumenti nautici l’ha portato a collezionarne oltre 600 custoditi nel museo che ha aperto i battenti Il 21 giugno del 2001 nell’antica casa torre di San Giovanni a Bellagio.

Giorni, orari e biglietti

ll Museo degli Strumenti per la Navigazione è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 (tranne il lunedì ); visite pomeridiane disponibili solo su prenotazione. Prezzo: 5 euro tariffa intera (previste riduzioni per gruppi)

Come raggiungere il Museo

Il museo si trova nella caratteristica frazione di San Giovanni e può essere raggiunto via lago (fermata battello da Bellagio a San Giovanni), a piedi dal centro di Bellagio, in bus o con il trenino turistico. Ampio parcheggio gratuito antistante. Museo degli Strumenti per la Navigazione, piazza Don Miotti, 4, 22021 Bellagio, Como.