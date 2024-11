Como, tour al Teatro Sociale: visita guidata e aperitivo con prodotti del territorio

Como, 26 novembre 2024 – “Libiamo, libiamo ne’ lieti calici…”: nuovo appuntamento al Teatro Sociale di Como con il Tour in teatro e aperitivo finale.

Sabato 30 novembre alle 11, sarà possibile visitare il teatro comasco, con il suo dietro le quinte, scoprire la storia di una delle sale più antiche e prestigiose del Nord Italia e quei luoghi solitamente inaccessibili agli spettatori.

A seguire, chi lo desidera può terminare la mattinata con un aperitivo e una degustazione enogastronomica, che cambia in base ai prodotti del territorio disponibili.

La visita guidata, in italiano e in inglese, dura 45 minuti. Non è necessaria la prenotazione: basta presentarsi in biglietteria dalle 10.30, fino a esaurimento posti.