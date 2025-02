Theatrical, il Sociale di Como elimina i confini tra palco e platea: l’evento il 22 marzo

Como – Con “Theatrical – Are we humans, are we dancers?”, le ragazze di Sfm sono pronte a trasformare il Teatro Sociale di Como in uno spazio artistico e immersivo, con giovani artisti e musicisti che animeranno le sale, il palcoscenico e la platea. Per il quarto anno consecutivo, ritorna sabato 22 marzo a partire dalle ore 21 fino a tarda serata, l’evento per far riscoprire ai giovani il mondo del teatro.

Un format per perdersi tra arte, musica e attività che animeranno numerose sale retrostanti al palcoscenico del teatro. La serata sarà divisa in due parti. La prima dedicata alle varie attività in cui il tema incentrato sull’espressione dell’Umanità, verrà interpretato liberamente dagli artisti: si passerà da connessioni tra persone, momenti di comunità e momenti in cui analizzarsi e sentirsi se stessi.

Gli spettatori potranno muoversi per il Teatro, attraverso un percorso nelle varie sale, in cui ognuno vivrà la propria concezione di “essere e sentirsi umani”, grazie ad esperienze interattive e sensoriali, create in collaborazione con numerosi artisti che verranno svelati con l’avvicinarsi all’evento. Nella seconda parte della serata, la platea del Teatro sarà privata di sedie, per consentire al pubblico di ballare sulla musica di tre diversi dj, dalle 22.30 fino alle 2 di notte. Biglietti in vendita da sabato 1° marzo.