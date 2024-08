Tremezzina, viaggio alla scoperta dei segreti del parco botanico di Villa Carlotta

Tremezzina, 18 agosto 2024 - Visita tematica alla scoperta delle pratiche di gestione del parco di Villa Carlotta sabato 24 agosto alle 16, in occasione dell’evento “Il parco dietro le quinte”. Un’occasione di conoscere i segreti delle pratiche di gestione e manutenzione del parco con la guida degli esperti giardinieri, per approfondire molti temi legati alla valorizzazione delle collezioni botaniche nelle diverse stagioni e alle tecniche usate per far fronte alle continue sfide poste dal cambiamento climatico.

Per un’ora e mezza, un percorso in giardino alla scoperta di tutto ciò che viene svolto per conservare e valorizzare le collezioni botaniche nelle diverse stagioni, facendo fronte alle continue sfide imposte dal cambiamento climatico. Partecipazione su prenotazione dal sito di Villa Carlotta.