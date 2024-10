Como, per la Giornata della salute mentale un pomeriggio di dialoghi e teatro

Como, 10 ottobre 2024 – “Nonostante Tutto”: sabato 12 ottobre, un pomeriggio di dialoghi, interviste e teatro, a cura del Coordinamento Comasco Salute Mentale, organizzato in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre esattamente oggi. Lo Spazio Gloria di Como, in via Varesina 72, dalle 14.30 alle 18 accoglie l’evento che mira a sensibilizzare la comunità sulla salute mentale, “promuovendo il benessere e la consapevolezza attraverso una serie di attività informative, arricchite da momenti musicali e teatrali”.

Durante la giornata le associazioni del coordinamento presenteranno le loro molteplici attività a sostegno dei più fragili. Ad aprire il pomeriggio, alle 14.30, saranno dialoghi e interviste sul tema della salute mentale. A seguire, concerto dell’Orchestra botanica Alchechengi. Dopo un intervallo si riprenderà con il primo atto di “Parole perdute nel tempo” della compagnia Apnea cerebrale, a cura di associazione Arci Trebisonda.

“Sarà un pomeriggio di riflessioni ma anche di sorrisi e buonumore – spiega Tiziano Catolfi, referente del Coordinamento Comasco Salute Mentale - L’invito è rivolto a tutti, perché possa essere una giornata indimenticabile”.

La Giornata, istituita nel 1992, è promossa dalla World Federation of Mental Health - Federazione Mondiale della Salute Mentale, ed è supportata dall’Organizzazione mondiale della Sanità. La giornata, a ingresso libero, è organizzata in collaborazione con: CSV Insubria, Dipartimento Salute Mentale Dipendenze di Como e Arci Como. Per informazioni: coordinamentocomascosalutementale@gmail.com; tel. 338.2092436.