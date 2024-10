Torno, visite guidate speciali alla Villa Pliniana

Torno (Como), 7 ottobre 2024 – Il Comune di Torno propone, per domenica 13 ottobre, una manifestazione per far conoscere a un pubblico ancora più vasto le bellezze e le potenzialità turistiche, tra cui le visite guidate alla Villa Pliniana. Sono previsti dieci con 10 momenti di accesso dalle 8.45 alle 16.15. Le visite dovranno essere prenotate alla mail assessore.sociale@comune.torno.co.it o sul sito del Comune di Torno, dove sono presenti tutte le ulteriori informazioni.

Il programma prevede inoltre la visita guidata alla scoperta di Torno, con partenza dal Palazzo Comunale alle 14.00 tra i monumenti, dal Borgo alla Chiesa di San Giovanni e altre iniziative.