Festival Bellezze interiori: i giardini e parchi segreti di Como aprono al pubblico

Como, 8 aprile 2025 – Luoghi segreti e affascinanti, solitamente chiusi al pubblico. Giardini storici, cortili privati e angoli nascosti di Como che si aprono ai visitatori sabato 17 e domenica 18 maggio, offrendo un’esperienza che unisce natura, arte, cultura e musica, per ospitare la settima edizione del festival Bellezze Interiori.

Un evento di Bellezze Interiori

Il battesimo

È stata presentata questa mattina, con un ospite speciale: il cantautore americano di Chicago Michael McDermott, che a ottobre 2022 ha ricevuto il Premio Tenco Internazionale alla Carriera.

È in tour in Italia per presentare il suo ultimo disco, a 34 anni dall'uscita di 620 W Surf, che fin da subito, nel 1991, era stato accolto come un pilastro del rock mondiale. Organizzato dalla cooperativa sociale Tikvà – Economie Territoriali Inclusive, con la direzione artistica del cantautore Andrea Parodi e la curatela di Sara Ielpo, il festival accoglierà artisti internazionali come Charlie Sexton, chitarrista di Bob Dylan e David Bowie; David Grissom, chitarrista di Allman Brothers, Dixie Chicks e John Mellencamp; Freebo, musicista di Bonnie Raitt, Ringo Starr e Neil Young e per la prima volta in Europa la nuova promessa americana Calder Allen.

Il tema di questa nuova edizione è “Riflessi”, in omaggio al cinquantesimo anniversario del gemellaggio tra Como e la città giapponese di Tokamachi.

Le novità

Novità di quest’anno sono inoltre gli eventi diffusi: “Oltre il lago”, tre fine settimana con appuntamenti nei parchi e giardini. Il 2 maggio a Lipomo, il 10 a Uggiate, l’11 a Cernobbio e il 24 a Griante.

In tutto sono più di 30 gli eventi in programma, tra musica dal vivo all’aperto, performance teatrali, laboratori creativi, degustazioni di prodotti tipici, fino a pratiche di yoga, un trekking notturno e 4 mostre, in più di 20 giardini e cortili privati.

Tra questi, sei nuove aperture: il settecentesco Palazzo della Rienza che ospiterà sabato 17 maggio alle 13.30 il progetto “Bacomania”; l’ex Convento di Santa Margherita, con un racconto del luogo sabato alle 15; la Terrazza Casa degli Ulivi con la folksinger Alice Howe accompagnata da Freebo sabato alle 18; la Cappella della Santissima Trinità con momenti musicali d’organo domenica alle 9.30; il giardino interno di via Cadorna con la band comasca Funcool! domenica alle 14 e infine l’atelier dell’artista Fabrizio Musa, per conoscerlo da vicino.

Gli eventi

Tra gli eventi da non perdere, l’omaggio a Jannacci con il cantautore Luca Ghielmetti e Gian Battista Galli dei Sulutumana nel cortile di Casa Nazareth, sabato alle 11; il concerto del trombettista Raffaele Kohler con la sua swing band sabato alle 14.30 nel giardino in fiore di Villa Gallietta; seguito alle 16 dal chitarrista americano David Grissom, ospite dei Borderlobo in un viaggio musicale tra De Andrè e Bob Dylan, nel cortile del Collegio Gallio.

Domenica alle 16, Grissom tornerà sul palco per un concerto rock blues accompagnato dalla sua band. Charlie Sexton, storico collaboratore di Bob Dylan e David Bowie, chiuderà il festival alle 18, in duo con il giovane Calder Allen, sulla terrazza sulla terrazza di Novocomum.