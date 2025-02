San Valentino in Villa sul Lago di Como: gli eventi del weekend dell’amore

Trascorrere il fine settimana dedicato a San Valentino e alla celebrazione dell’amore romantico in tre ville suggestive sul Lago di Como. Tre dei luoghi più attrattivi sulle sponde che hanno fatto da sfondo alla storia dell’amore contrastato tra Renzo e Lucia dei Promessi sposi, aprono le porte nel weekend per visite guidate speciali. Sono Villa Bernasconi a Cernobbio, Villa Carlotta a Tremezzina e Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia che tra racconti a tema, concerti di pianoforte, sale affrescate, ninfeee e giardini, sotterranei, propongono esperienze emozionali.

14 febbraio: Villa Bernasconi, storia di Flora e brani di Chopin

Villa Bernasconi a Cernobbio aperta per visite guidate il 14 febbraio, giorno di San Valentino 2025

Venerdì 14 febbraio alle 17.45, Villa Bernasconi proporrà un evento speciale dedicato a San Valentino, con una visita guidata tematica seguita da un concerto di pianoforte. L’elegante dimora in stile liberty farà da cornice a un’esperienza suggestiva tra racconti d’amore della mitologia greca e romana e le emozioni evocate dalle decorazioni floreali della villa. I partecipanti verranno trasportati nelle storie di Flora, delle Ninfee e di altri personaggi leggendari, in un percorso che culminerà in un concerto con brani di Chopin. La narrazione sarà curata da Luisa Azzerboni, coach e performer, mentre al pianoforte si esibirà Monica Zhang. L’evento è organizzato in collaborazione con il Museo di Villa Bernasconi e la Fondazione La Società dei Concerti di Milano. Inoltre, per tutti i partecipanti sarà previsto uno sconto del 10% sull’apericena di San Valentino presso il Bar Visconti di Cernobbio. La sede dell’evento è Villa Bernasconi, situata in Largo Campanini 2 a Cernobbio, con un costo di partecipazione di 25 euro.

15 febbraio: Villa Carlotta, alla scoperta dei sotterranei

Villa Carlotta a Tremezzina: il 15 febbraio per gli innamorati e non solo apertura straordinaria dei sotterranei

Sabato 15 febbraio alle 10.30, Villa Carlotta aprirà eccezionalmente al pubblico, offrendo la possibilità di esplorare alcuni spazi meno noti della storica residenza e del suo parco. Il tour, organizzato nel suggestivo scenario invernale del Lago di Como, consentirà di scoprire non solo gli ambienti più celebri della villa, ma anche luoghi solitamente inaccessibili. Tra questi, i sotterranei, veri e propri spazi produttivi della dimora, e i tunnel in cui vengono conservati con grande cura, durante la stagione fredda, gli agrumi del parco. I visitatori potranno inoltre conoscere le iniziative di collaborazione tra la villa e il territorio, tra cui i progetti di orti e uliveti gestiti dalla Cooperativa sociale “Azalea”. L’evento, organizzato in collaborazione con Villa Carlotta, si svolgerà nella sede di via Regina 2 a Tremezzina. Il costo di partecipazione è di 25 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni, mentre l’ingresso sarà gratuito per i minori di 6 anni.

16 febbraio, Villa Imbonati tra saloni affrescati del Seicento

Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia: visite guidate per San Valentino il 16 febbraio

Domenica 16 febbraio alle 14.30, Villa Imbonati offrirà una visita guidata alla scoperta di una delle dimore storiche più affascinanti e meno conosciute della zona di Como. Edificata nel Seicento, la villa conserva saloni affrescati, soffitti a cassettoni e testimonianze delle epoche successive, dal rococò settecentesco fino all’atmosfera romantica dell’Ottocento. I visitatori potranno ammirare i mosaici pavimentali e interpretare gli affreschi ispirati a scene bibliche e mitologiche, oltre a scoprire numerosi aneddoti e curiosità legati ai suoi illustri proprietari e ospiti. Tra questi, si annoverano figure di spicco del panorama culturale, come Cesare Beccaria, i fratelli Verri e, con ogni probabilità, anche Alessandro Manzoni. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di San Fermo della Battaglia e il Parco Regionale Spina Verde. La visita si terrà nella sede di via Dunant a San Fermo della Battaglia, con un costo di partecipazione di 15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni e ingresso gratuito per i minori di 6 anni. Maggiori dettagli e iscrizioni per ciascuno dei tre eventi sono disponibili sul sito di SlowLakeComo.