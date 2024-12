Il Parco di Natale, a Lariofiere Erba la magia delle feste: giostre, pista di pattinaggio e la Fabbrica di Cioccolato

Como, 23 dicembre 2024 – Un Parco di Natale coperto per vivere un’esperienza unica dedicata a grandi e bambini. È così che si è trasformato il Centro Espositivo Lariofiere di Erba e così resterà fino al 6 gennaio 2025, giorno dell’Epifania. Resterà chiuso solo il 25 e 31 dicembre. Il Parco di Natale è stato concepito come uno spazio di svago e condivisione, dove il divertimento si unisce all’importanza di creare un ambiente inclusivo.

Le attrazioni

Tra le attrazioni principali, il pubblico potrà godere della Casa di Babbo Natale, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, giostre per bambini, presepi, un mercatino di Natale con proposte artigianali e idee regalo, oltre a spazi immersivi e spettacoli di luce. Ci saranno anche gli Alberi Parlanti, un’attrazione emblematica legata alla natura,già sperimentata con successo a Città dei Balocchi.Il pubblico si troverà davanti a quattro grandi tronchi che prenderanno vita trasformandosi in voci narranti e cantanti,per vivere l’emozione di ascoltare storie natalizie e cantare con loro.

La Fabbrica di Cioccolato

Una delle novità di quest’anno è La Fabbrica del Cioccolato, uno spazio tematico che offre laboratori e degustazioni di cioccolato dall’Italia e dal mondo. Tra i laboratori per adulti di particolare interesse l’abbinamento cioccolato con vino, rhum, sakè,in cui si esplora come il cioccolato possa esaltare e fondersi sapientemente ai vari accompagnamenti, e un affondo sulle tecniche di degustazione.Per i bambini la proposta di un’esperienza immersiva che coinvolge la manualità, il gusto, l’olfatto e la vista: dalla creazione delle tavolette e dei dolci di cioccolato all’utilizzo del cioccolato per la reazione di opera d’arte, alla scoperta della scienza nel cioccolato.

Musica, laboratori e giochi

Non mancherà l’intrattenimento musicale con dediche, balli, giochi e quiz.E poi laboratori artistici legati a sviluppare la creatività e la manualità e variegate proposte all’insegna della bellezza, con trucchi a tema e Beauty SPA per bambini e trucco glitter per adulti. Ci saranno anche gli spettacoli e i giochi di magia comica, i giochi da tavolo, i videogiochi e le console, il calcetto e molte altre animazioni.

Arte e cultura

Il Parco di Natale non è solo un luogo di divertimento, ma anche un’opportunità per vivere l’arte e la cultura. Tra le proposte culturali, un’esposizione digitale dedicata alla “Natività” di Federico Barocci, capolavoro del tardo Rinascimento, che offrirà ai visitatori un percorso tra arte e spiritualità.

Biglietti

L’ingresso al Parco di Natale prevede diverse opzioni tariffarie, con pacchetti famiglia e sconti per associazioni e organizzazioni di volontariato. Gratuito fino 0 - 4 anni; 10 euro ingresso singolo intero; 25 euro ingresso 2 adulti + 1 bambino (ulteriori bambini nello stesso gruppo 5 euro). Bambini fino ai 12 anni.

Dove e parcheggi

L’evento si svolgerà presso il Centro Espositivo Lariofiere, situato in viale Resegone a Erba. Parcheggio gratuito.