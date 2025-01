Como, apertura straordinaria di Palazzo Terragni con visita guidata

Como, 28 gennaio 2025 – Un’occasione unica e irripetibile in due date: Palazzo Terragni, capolavoro del Razionalismo italiano, apre eccezionalmente le sue porte, permettendo la visita al suo atrio. Un evento raro e imperdibile per scoprire questa straordinaria opera architettonica, con una visita organizzata da Slow Lake Como sabato 1° febbraio alle 10 e sabato 15 febbraio alle 15. Ma non solo: il tour, dal titolo "Palazzo Terragni e i tesori nei suoi dintorni", consentirà di esplorare anche il contesto urbano circostante, svelando aneddoti poco noti e dettagli curiosi, come la significativa storia della Palestra Negretti, le scale artistiche nascoste nel quartiere e il contrasto tra lo stile razionalista e le altre architetture della zona. Il ritrovo è in Piazza Verdi, di fronte al Teatro Sociale, per una breve introduzione sulla storia di Como e sul Razionalismo italiano, per poi proseguire nella passeggiata verso Palazzo Terragni, con una sosta per ammirare la Palestra Negretti, edificio eclettico di fine Ottocento legato a vicende storiche della Seconda Guerra Mondiale. Per poi passare alla visita esclusiva all’atrio di Palazzo Terragni, con spiegazioni sull’architettura, i materiali innovativi e il simbolismo dell’edificio. Dettagli e iscrizioni sul sito www.slowlakecomo.com