Tremezzina, la ricca estate di Villa Carlotta: ceramiche, giardinaggio e leporelli

Como – Da anni è una delle mete di riferimento del turismo italiano e straniero sul Lago di Como. Nella sua stagione più ricca, propone una quantità di eventi che per tutto agosto affiancano la semplice visita del parco e del museo, aperti tutti i giorni. Ogni martedì dalle 11 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 16.30 si svolgono visite guidate alla collezione di smalti, gemme e cammei nell’ambito della mostra in corso fino a fine settembre “L’Olimpo sul lago. Canova, Thorvaldsen, Hayez e i tesori della Collezione Sommariva“.

A partire da Ferragosto e fino al primo settembre è in programma una nuova mostra, “Ceramiche d’Autore“ di Cristina Caravello, risultato della ricerca delle superfici, dei materiali e dei colori nel suo laboratorio del Triangolo Lariano. In esposizione, nella Torretta Romantica del giardino di Villa Carlotta, ci saranno gres ad alta temperatura e pit fire, una particolare tecnica di cottura eseguita in un forno a buca alimentato a legna. Per le famiglie laboratorio di pittura en plain air il 21 agosto alle 16: i partecipanti potranno osservare uno scorcio del giardino di Villa Carlotta in modo completamente inedito. Per gli appassionati di giardinaggio, il 24 agosto alle 16 c’è “Il parco dietro le quinte“, visita tematica alla scoperta delle pratiche di gestione del parco di Villa Carlotta.

Ancora per le famiglie l’appuntamento “Crea il tuo leporello“ del 31 agosto alle 16, un laboratorio creativo con una storia dipinta ad acquarello. Durante il laboratorio sarà creato un piccolo libro a concertina, detto leporello proprio dal nome del famoso servitore del Don Giovanni di Mozart. Tutte iniziative su prenotazione e incluse nel ticket di ingresso. Infine dal 2 al 6 settembre, “Summer Camp di fine estate“: una settimana in una delle ville più belle del Lago di Como, tra capolavori d’arte e un parco mozzafiato. Con atelier creativi, laboratori di sperimentazione, attività ludico-motorie, momenti di lettura o dedicati ai compiti estivi, relax e gioco. Da lunedì a venerdì, con entrata alle 8.30-9 e uscita alle 16.30-17.

Il programma è arricchito dagli eventi musicali, grazie alle collaborazioni che Villa Carlotta ha realizzato con alcuni festival in corso sul lago. Per il Lake Como Music Festival, il pianista Michel Bourdoncle il 23 agosto alle 18.30 con un programma dedicato a Beethoven; il “Trillo del diavolo“ con il violino di Alban Beikircher e il pianoforte di Matteo Andreini il 30 agosto, sempre alle 18.30; “Turkish Delay“ con il violinista Hakan Sensoy, il 6 settembre alle 18.30.