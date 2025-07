Cesano sul tetto d’Italia. L’oro di Bracco e Cerame

Nicole Bracco e Aurora Cerame conquistano l’oro ai campionati italiani di ciclismo su strada giovanili. Il fine settimana tricolore a Gorizia si trasforma in un trionfo per i colori della Società Ciclistica Cesano Maderno, con un doppio titolo ottenuto dalle atlete della categoria donne esordienti. Cerame ha vinto la prova del primo anno mentre Bracco si è assicurata la maglia tricolore del secondo anno. La gara ha messo in luce una promessa già affermata, Nicole Bracco, ed evidenziato la crescita di Aurora Cerame. Cerame è stata la prima a fregiarsi del titolo vincendo per distacco la gara riservata alle ragazze del 2012 e anticipando la veneta Carlotta Casarotti (Offine Alberti) e la varesina Michelle Spinoni (Ju Green Gorla Minore). Il successo di Bracco con la classe 2011 è invece scaturito dopo che la portacolori del Cesano Maderno da sola è rientrata sulla fuga delle sei attaccanti, sprigionando poi tutta la sua potenza allo sprint dove ha regolato la toscana Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini). Il podio è stato completato dall’emiliana Jolanda Sambi. Ottava posizione per Martina Pianta.

È la quinta volta che il sodalizio di Cesano Maderno conquista il campionato italiano su strada. Prima d’ora ci erano riuscite Martina Alzini con la doppietta nel 2010-2011 e Valentina Basilico nel 2019. Ieri a Gorizia c’è stata la parata trionfale della coppia Bracco-Cerame. Queste le emozioni del ds Roncolato: "È stato fantastico vedere prima Cerame e poi Bracco sul podio tricolore. Mi hanno ricordato la mia prima volta quindici anni fa con Martina Alzini. Una giornata fantastica, che non credevo si potesse realizzare. Vincere due campionati italiani è stato spettacolare: avevo già provato questa emozione, ma da allora molto è cambiato e sono rimasto colpito da queste ragazze e dalle loro capacità sorprendenti. Non poteva andare meglio".