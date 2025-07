Mtta sul podio tricolore. Cinque anni di successi

C’è un compleanno da festeggiare per tanti motivi. Perché il Milano Table Tennis Academy, società che gioca e si allena a Biassono e Vedano, vorrebbe andare oltre la conquista del terzo posto certificato dalle classifiche tricolori. Roba da non credere, anche perché il sodalizio si lascia alle spalle solo cinque anni di attività. L’anniversario è in programma il 6 luglio. Le arrembanti promesse guidate da Lidia Rodichkina e Stefan Stefanov, intanto, sono state precedute soltanto dalle società Pulcini Cascina (Pisa) e Muravera (Cagliari) nella classifica nazionale riservata agli Under 21. La medaglia di bronzo conquistata dalla truppa brianzola è pesante: il Mtta ha tenuto a distanza due avversarie agguerrite come Castel Goffredo e Torino. "A questo punto – ammette l’allenatrice Lidia Rodichkina – un pensierino al primato lo potremmo pure fare, ma migliorarci non è semplice. Le nostre ambizioni aumenterebbero se trovassimo qualche sponsor disposto a darci un mano". Ma il club brianzolo, 98 tesserati, va di fretta e ha le idee chiare.

Quest’anno ha pure sfiorato il successo nella Coppa Italia riservata ai Comitati regionali. La marcia del club, capace di superare le squadre di Veneto, Piemonte, Toscana e Trentino, si è arrestata solo in finale. A battere per 3-1 la formazione composta da Giacomo Forno (2009), Gabriele Nino (2010), Giacomo Ponzo e Mattia Somaini (ambedue classe 2013), era la più matura squadra marchigiana di Senigallia. "Ma il piazzamento – riconosce Lidia Rodichkina - è da valutare positivamente. Al termine del secondo anno di attività eravamo al 17esimo posto della graduatoria nazionale. L’anno successivo eravamo arrivati alla 13esima posizione. Ora siamo terzi, ma nel 2024 eravamo in sesta posizione". E pure la prossima stagione si preannuncia ricca di nuove sfide: il Mtta schiererà anche una formazione neopromossa in serie B2 e due squadre in serie C2.

Gianni Gresio