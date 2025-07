Progetto Monza Vicina. Il camper sociale nei quartieri difficili

Nelle pieghe delle politiche abitative della giunta Pilotto, molta attenzione è riservata al sociale. Su questo versante sta indirizzando particolarmente il suo sguardo l’assessora alle Politiche abitative Andreina Fumagalli, con progetti innovativi come Monza Vicina, Operazione decoro e un nuovo intervento di housing sociale che partirà in autunno.

"Monza Vicina è un progetto nuovo – spiega l’assessora Fumagalli – che realizza uno dei punti qualificanti del nostro programma di mandato, creando servizi negli alloggi pubblici". Attivo da aprile e finanziato attraverso il Fondo sociale europeo, Monza Vicina è un modello sperimentale di prossimità sociale che unisce servizi, ascolto e piccoli interventi pratici. Il cuore dell’iniziativa è un camper attrezzato che si muove tra i quartieri Regina Pacis, San Donato e Libertà, dove si concentrano gli alloggi popolari di via Pisacane, via Giotto, via Vespucci e via Sant’Anastasia. Il mezzo ospita un’équipe multidisciplinare che comprende mediatori culturali, facilitatori digitali, esperti di animazione sociale. Il loro compito è vario: ascoltare i residenti, aiutare nella risoluzione di piccoli conflitti, fornire orientamento ai servizi e facilitare l’integrazione. Accanto a queste azioni relazionali, il progetto - dal valore di 870mila euro - prevede anche un servizio di pronto intervento per piccole manutenzioni (problemi alle caldaie, infiltrazioni, guasti idraulici), con un secondo veicolo attrezzato per agire rapidamente nei condomini.

A beneficiarne direttamente sono 332 nuclei familiari, per un totale di 709 persone, tra cui 173 anziani, oltre 100 minori e 130 persone diversamente abili. In parallelo, e sempre in ottica di contrasto alla povertà abitativa, il Comune ha stanziato 160mila euro per contribuire fino al 50% delle spese delle bollette energetiche a favore dei nuclei più in difficoltà.

Un’altra iniziativa, partita qualche giorno fa, è Operazione decoro, volta a migliorare la gestione dei rifiuti nei complessi comunali. In cinque stabili - tra via Giotto, via Sant’Anastasia, via Vespucci, via Pisacane e via Silva - sono stati installati nuovi cassonetti da 1100 litri per la raccolta del secco, dotati di chiusura a chiave individuale per ogni residente e per le imprese di pulizia.

L’obiettivo è ripristinare ordine e rispetto degli spazi comuni, e, insieme, promuovere comportamenti virtuosi all’interno delle comunità condominiali, per un intervento che, complessivamente interessa 440 alloggi comunali. Il servizio è gestito da Impresa Sangalli, che ha effettuato anche una pulizia straordinaria delle aree coinvolte.

Infine, una delle novità più significative riguarda l’housing sociale destinato a donne vittime di violenza e minori in situazioni familiari critiche. Grazie a un bando del Pnrr da oltre 700mila euro, a partire dall’autunno saranno attivati quattro appartamenti riqualificati in via Pisacane, di proprietà comunale, pensati per ospitalità temporanea ma potenzialmente prolungata.

Le abitazioni potranno accogliere almeno una dozzina di persone, in un ambiente protetto, accompagnato da servizi educativi e sociali. Per i minori, in particolare, la permanenza potrà estendersi anche a più anni, offrendo stabilità e supporto nei momenti più delicati.

A.S.