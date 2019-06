© Riproduzione riservata

Como, 18 giugno 2019 - Prosegue il ciclo di conferenze aperte al pubblico organizzate dae dedicate a scienza, letteratura, arte e musica. L’appuntamento sarà il 25 giugno alle 21 in Pinacoteca a Como con, statistico e sociologo irlandese e americano che parlerà di Proiezione probabilistica delle emissioni di carbonio. Con lui, Fabrizio Ruggeri, organizzatore della scuola The Applied Bayesian Statistics summer school che si terrà dal 24 al 28 giugno a Villa del Grumello, nell’ambito di Lake Como School.L’incontro si terrà in lingua inglese con traduzione consecutiva. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune di Como. “(IPCC) ha pubblicato di recente le proiezioni sui cambiamenti climatici al 2100, fornendo probabili intervalli di aumento della temperatura globale per ciascuno dei quattro possibili scenari per la popolazione, la crescita economica e l'uso di carbonio – spiega Adrian Raftery - Possiamo sviluppare una previsione probabilistica delle emissioni di carbonio fino al 2100, utilizzando una versione specifica per paese dell'identità di Kaya, secondo cui le emissioni di gas climalteranti sono il prodotto di quattro fattori: la popolazione, il Pil pro capite, l’intensità energetica del Pil (cioè il rapporto tra consumi energetici e prodotto interno lordo), e l’intensità carbonica dell’energia (cioè il suo contenuto di carbonio e altre sostanze a effetto serra)”.Adrian E. Raftery è uno statistico e sociologo irlandese e americano.. La sua ricerca si è concentrata sullo sviluppo di nuovi metodi statistici, ha recentemente sviluppato nuovi metodi per previsioni meteorologiche probabilistiche e proiezioni di popolazione probabilistica.