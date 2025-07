Thirty Seconds to Mars stasera a San Siro: la scaletta e come arrivare

Milano, 2 luglio 2025 – Mancano 30 secondi a Marte o, per meglio dire, mancano poche ore al concerto dei Thirty Seconds to Mars a Milano, all’Ippodromo Snai di San Siro, debutto italiano di un tour mondiale che raggiungerà poi il 3 luglio Gorizia (per l’estate di Go2025!&Friends coi i big della musica che ha preso avvio con Alanis Morissette e i Massive Attack e proseguirà, poi con altri nomi del calibro di Sting e Robbie Williams), il 5 luglio Lucca, domenica 6 Napoli e martedì 8 luglio Alba per poi fare tappa in Spagna e Portogallo e chiudere il 16 agosto in California.

It's The End Of The World

La Band, nata a Los Angeles nel 1998 per l’intuizione due due fratelli Leto, Jared, il frontman, che è anche un celebre attore, e Shannon (batterista; il resto della formazione è cambiata nel corso degli anni), famosa per gli spettacoli dal vivo, porta in scena l’ultimo album, pubblicato nel 2023, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day. Il gruppo raggiunge il successo nel 2005 con l’album A Beautiful Lie, di cui quest’anno si celebra il ventennale, seguito nel 2009 da "This Is War" , quindi da "Love Lust Faith + Dreams" (2013) e "America" (2018), con musica in continua evoluzione.

I fans più accaniti che hanno acquistato il vip pack incontreranno i membri della band alle 14.30. Alle 18 è previsto l’ingresso per l’early entry, mentre i cancelli apriranno ufficialmente alle 18.30. Alle 20 suoneranno i Les Votives mentre il concerto dei fratelli Leto prenderà il via ufficialmente alle ore 21.

Thirty seconds to Mars a Milano, la scaletta

Jared Leto, leader dei Thirty second to Mars (foto m. barbaglia)

Questa la scaletta dei brani che i Thirty Seconds to Mars hanno suonato nelle loro più recenti esibizioni live. E che dunque sarà anche quella di questa sera a Milano. Monolith

Kings And Queens

Up In The Air

Walk On Water

Rescue Me

Hurricane

Do Or Die

This Is War

From Yesterday

Alibi

Stay (cover di Rihanna)

Night Of The Hunter

Attack

Stuck

The Kill

A Beautiful Lie

Closer To The Edge

From Yesterady

End of all Days

Alibi

Stuck

The Kill (Bury Me)

Closer to the Edge

Master of Puppets (cover dei Metallica)

Ippodromo Snai, come arrivare

L'Ippodromo Snai San Siro si trova in via Diomede 1, a pochi passi dalla fermata Piazzale Lotto, ben collegata con la rete dei trasporti pubblici di Milano.

In Metropolitana

Le metropolitane M1 (rossa) e M5 (lilla) sono le soluzioni più rapide per raggiungere l'Ippodromo. Linea M1 (rossa): Prendere la metropolitana in direzione Sesto 1 Maggio FS o Rho Fieramilano e scendere alla fermata Lotto.

Linea M5 (lilla): Prendere la metropolitana in direzione Bignami o San Siro Stadio e scendere a Lotto.

Dalla stazione di Lotto, l'ingresso principale dell'Ippodromo è facilmente raggiungibile in circa 5 minuti.

In Filobus

Alternativamente, i filobus 90 e 91 fermano a Lotto e permettono di scendere al capolinea, a pochi passi dal concerto.

Come rientrare dopo il concerto

Orari e Modalità di Rientro Dopo il Concerto

Il concerto dei Thirty Seconds to Mars inizierà alle 21:00 e si concluderà intorno alle 23:30 – mezzanotte. Ecco gli orari per il rientro, con gli ultimi treni e i mezzi notturni.

Ultimi Treni dalla Stazione Lotto

Per chi deve tornare a casa in metropolitana, ecco gli ultimi treni dalla fermata Lotto:

M1 (Linea Rossa): per Sesto San Giovanni ultimo treno alle 00:23. per Rho Fieramilano ultimo treno alle 00:24. per Molino Dorino ultimo treno alle 00:43.

M5 (Linea Lilla): Bignami: ultimo treno in partenza alle 00:04. San Siro Stadio: ultimo treno alle 00:23.

Trasporti Notturni: Linee N

Dopo la chiusura delle metropolitane, i bus notturni entreranno in servizio per garantire il rientro a casa di chi resta fuori fino a tardi. Le linee notturne NM1, NM2, NM3 e NM4 continueranno a circolare tutta la notte, sostituendo i treni e collegando le principali zone di Milano. Gli orari e le fermate dei bus notturni sono consultabili sull’app ufficiale di Atm Milano.

Parcheggi

Chi arriva in auto troverà diversi parcheggi nella zona di San Siro, tra cui il parcheggio Mi Stadio, a soli 5 minuti a piedi dall'ingresso dell'Ippodromo.

I parcheggi Lampugnano e Molino Dorino sono inoltre ben collegati con la metropolitana M1, e gli ultimi treni per raggiungerli partono dalla fermata Lotto alle 00:24 e alle 00:43.

Per evitare lunghe code alle biglietterie, a Milano è possibile pagare direttamente sui mezzi pubblici utilizzando una carta di credito, bancomat, telefono smart o orologio smart. Questo sistema è attivo su tutte le linee ATM (metropolitane, tram, bus e filobus) e permette di salire a bordo senza dover acquistare il biglietto in anticipo. Tuttavia, questa modalità non è valida sulle linee ferroviarie regionali, come le linee Suburbane.

Accessibilità e Assistenza

La stazione Lotto è accessibile tramite ascensori e montascale, e per chi viaggia con carrozzina o ha necessità particolari, è disponibile l'assistenza chiamando il numero 02 48 607 607 (tasto 1). Per conoscere lo stato in tempo reale degli ascensori e montascale, è possibile consultare l'app ufficiale di ATM