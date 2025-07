Milano – Per quantificare la pena “bisogna considerare anche la giovane età di Rezza e il contesto in cui è cresciuto”. Un ragazzo “smarrito”, che quella notte “uscì di casa in uno stato di disorientamento”, che non aveva la famiglia come “punto di riferimento”, cresciuto in un “contesto sociale di violenza cronica e con un codice di comportamento consueto in zone di periferia” come Rozzano. Anche con queste considerazioni il pubblico ministero di Milano (la requisitoria è stata affidata a un magistrato in tirocinio) ha chiesto una pena di 20 anni di reclusione per Daniele Rezza, il ventenne che a ottobre dell’anno scorso uccise con una coltellata Manuel Mastrapasqua a Rozzano, colpendolo con una coltellata per portargli via un paio di cuffie.

Escluse le aggravanti

La procura ha chiesto alla Corte d’Assise di escludere le aggravanti contestate, tra cui quella dei futili motivi, e di applicare le attenuanti generiche. “Il fatto che abbia commesso un gesto riprovevole – ha spiegato la pm – non basta per attribuire l’aggravante dei futili motivi. C’è una famiglia dilaniata dal dolore e occorre profondo rispetto e cordoglio, ma la pena deve anche essere volta alla rieducazione del condannato, deve considerare la giovane età di Rezza e il contesto in cui è cresciuto”.

La reazione dei familiari della vittima

Una richiesta di condanna che ha provocato le proteste dei familiari di Mastrapasqua, parti civili, presenti in aula. “Siamo amareggiati per le conclusioni del pubblico ministero e in totale disaccordo – ha affermato il loro legale – questo ragazzo ‘smarrito’ andava in giro a picchiare e ad aggredire le persone, ha ucciso un ragazzo che pesava 50 chili per impossessarsi di cuffie da 14 euro”.