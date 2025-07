Marracash, dagli stadi ai palazzetti: ecco le date del nuovo tour 2025. Via alle prevendite

Un nuovo tour nei palasport: Marracash lo ha annunciato lunedì sera a sorpresa sul palco dello Stadio Olimpico di Romai. A grande richiesta, lo show che ha conquistato gli stadi – ultima data 5 luglio a Messina – arriva ora nei principali palazzetti italiani. Il tour, prodotto da Friends & Partners partirà il 28 novembre 2025 da Eboli.

Poi il rapper milanese si esibirà l’1 dicembre all’Unipol Arena di Bologna, il 4 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, l’8 dicembre all’Unipol Forum di Milano, il 12 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, il 17 dicembre alla Kioene Arena di Padova e il 20 dicembre all’Inalpi Arena di Torino. Le prevendite si aprono giovedì 3 luglio sui canali www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

Il concerto di Marracash a Roma del 30 giugno nel tour "Marra Stadi"

Album ripubblicati

lntanto, due capitoli discografici fondamentali della carriera di Marracash, gli album "King del Rap" (2011) e "Status" (2015), tornano in una nuova edizione rimasterizzata venerdì 4 luglio e sono già disponibili in pre-save e in pre-order in versione fisica (ai link KING DEL RAP e STATUS). Queste seconde pubblicazioni nascono dalla volontà dell’artista di donare una nuova veste a due suoi importanti progetti discografici. All’epoca della loro realizzazione, infatti, i mezzi a disposizione erano limitati, senza quindi poter rendere appieno la visione sonora di Marracash. Da qui l’esigenza, maturata nel tempo, di riaprire i progetti originali e mixarli nuovamente: "Status" con il supporto di Marz e la supervisione diretta di Marracash e "King del Rap" da Marz, Deleterio e Marracash.

Calendario tour nei palasport