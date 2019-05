Cantù (Como), 10 maggio 2019 - Il Tenco approderà a Cantù sabato 11 maggio con una grande serata di musica che vedrà la partecipazione dei Sulutumana e di Luca Ghielmetti, entrambi premiati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, e del cantautore di Chicago Michael McDermott, pupillo del celebre scrittore Stephen King. Sul palco ci sarà spazio anche per “ascoltare” dal vivo nuovi cantautori emergenti selezionati dal Club Tenco. Si alterneranno sul palco Nicola Rollando (Liguria), Roberta Finocchiaro (Sicilia), Marco Pizzi (Lombardia) e Simona Colonna (Piemonte).

Lo spettacolo sarà condotto da Antonio Silva, storico presentatore del Premio Tenco fin dalla sua prima edizione, preside e cittadino benemerito di Cantù. Come nella migliore tradizione del Tenco non mancheranno le sorprese e una grande jam finale dopo il concerto per vivere anche a Cantù la magia dei “Dopo Tenco”, quando nel Roof del Teatro Ariston o in un piccolo fumoso locale della pigna si intrecciano gli strumenti a tarda notte sorseggiando un bicchiere di vino.

Il Tenco Ascolta sarà preceduto nel pomeriggio da un evento pomeridiano presso la Libreria La Cornice (ore 17, ingresso libero), in cui verrà presentato il libro/cd “Multifilter” dedicato al mito e alla memoria del padre nella canzone. Parteciperanno l’autore Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Tenco, il giornalista Steven Forti e il vignettista Sergio Staino.