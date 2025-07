Pisogne, incidente sulla Sebina: 4 feriti e traffico in tilt

Pisogne (Brescia), 4 luglio 2025 – Incidente frontale nella galleria Ronco Graziolo di Pisgone, attorno alle 19.30. Il teatro dei fatti è la strada 510 Sebina, che in quel momento era trafficatissima, sia per il rientro giornaliero e settimanale dal lavoro da Brescia verso la Valle Camonica, sia per i tanti turisti in viaggio verso il lago d’Iseo e le località turistiche della Valle Camonica.

Il traffico, come spesso accade quando si verificano incidenti lungo la 510 e in particolare in galleria, si è fermato. Le persone che hanno assistito all’incidente hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze di Brescia. Gli operatori, contattata Soreu Alpina di Bergamo, hanno avviato la macchina dei soccorsi. Stanno operando due ambulanze, sue automediche e l’elisoccorso di Bergamo. Ci sono anche i vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Bergamo e del distaccamento di Darfo Boario Terme. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Breno e della Stazione di Pisogne.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti le vetture coinvolte sono tre e i feriti quattro. Inizialmente si sono scontrate frontalmente due auto, che hanno poi fatto una carambola andando a colpire un terzo veicolo. Due feriti non sono gravi: sono stati curati sul posto dagli operatori. Altre due persone sono state portate in ospedale ma non risultano essere in pericolo di vita. Si registrano lunghe code sia arrivando da Iseo, sia dalla Valle Camonica.