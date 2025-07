Rischio grandine e temporali nelle prossime ore: allerta meteo a Milano e in Lombardia

Milano e la Lombardia si preparano a un fine settimana di maltempo intenso. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha confermato l’allerta gialla per rischio temporali su tutto il territorio metropolitano, con particolare attenzione al fenomeno della grandine che potrebbe causare danni significativi.

La situazione meteo è destinata a peggiorare drasticamente. Dopo le temperature africane dei giorni scorsi, la città si prepara a un crollo termico accompagnato da rovesci violenti. I meteorologi di 3B Meteo prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi” per sabato, con circa 15 millimetri di pioggia attesi e temperature massime che scenderanno a 28 gradi.

Il maltempo non darà tregua nemmeno domenica: sono previsti ulteriori 22 millimetri di pioggia, con rovesci temporaleschi localizzati che potrebbero intensificarsi in serata. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.800 metri, segnalando l’arrivo di aria più fredda dal nord Europa.

Le autorità comunali raccomandano particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi (Seveso e Lambro) e dei sottopassi. Inoltre, ricordano di “non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo”.

L’esperienza recente ha dimostrato come i chicchi di grandine possano raggiungere dimensioni giganti, causando danni alle auto e feriti. Il fenomeno, sempre più frequente negli ultimi anni, richiede una maggiore preparazione da parte dei cittadini.

La grandine rappresenta una delle insidie meteorologiche più sottovalutate ma potenzialmente devastanti. I danni economici possono essere ingenti, soprattutto per veicoli, campi coltivati e infrastrutture esposte. La prevenzione rimane l’arma più efficace: parcheggiare in luoghi coperti, chiudere persiane e tende da sole, evitare spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi.