Mariano Comense (Como), 5 aprile 2019 - Fine settimana nel segno della buona birra a Mariano Comense dove si inaugura la terza edizione del Brianza Beer Festival, dal 5 al 7 aprile nel Palazzo delle Esposizioni. Protagonisti assoluti del festival saranno i mastro birrai, che dietro alle spine consiglieranno al pubblico la miglior bevuta, in base ai gusti personali e, ai più fortunati, riveleranno qualche piccolo segreto di bottega.

In totale saranno presenti al festival tredici stand da tutta Italia direttamente gestiti dai birrifici stessi, più uno stand misto, con le eccellenze della Brianza denominato “I Brianzoli” a cura de Il Birrivico di Como e uno stand dedicato al mondo delle birre barricate e acide a cura del Birrificio Menaresta di Carate Brianza. Da assaggiare le birre di Beerin (Biella) Nuovo Birrificio Italiano, Brewfist (Lodi), Canediguerra (Alessandria), le barrique, le acide e le iga di Menaresta, la Croce di Malto (Novara), Foglie d’Erba (Udine), una selezione dei migliori birrifici brianzoli ovvero Rurale, Lariano, Bi-Du, Dulac, Luppolario, le Birre del Tasso Alcolico (Milano), Mister B (Mantova), Mc 77 (Macerata), Railroad (Monza), Retorto (Piacenza), The Wall (Varese) e Vetra (Milano).

Per chi vuole conoscere tutti i segreti della birra artigianale da non perdere i workshop di Unionbirrai che per l’occasione ha invitato Kuaska, il più famoso assaggiatore di birra del mondo, Luca Casati di Paneliquido e Michele d’Angelo di Beer Brain. Importanti novità anche nell’ambito food, fondamentale per tenere sempre lo stomaco pieno tra un assaggio e l’altro. Nel cortile del palazzo ci sarà uno street food festival con una rigorosa selezione di operatori del settore: dai leggendari hamburger di Mystic Burger fino alla pizza di Vito’s, il panino con porchetta di Ape Cesare o al fritto misto di pesce di Urban Fish. Anche all’interno del palazzo sono presenti due punti ristoro: al piano terra “Il Barbaresco” di Legnano con il suo chef Lucio Capasso promuoverà panini gourmet fatti in casa con una selezione di salumi e formaggi da tutta Italia. Al primo piano lo chef Moreno di Morale Eventi proporrà un vero e proprio ristorantino a tema Tirolese. Ampia varietà di proposte per vegetariani, vegani e celiaci.