Milano, l’influencer Taylor Mega indagata: ha mandato un malavitoso a minacciare l’ex

Milano, 2 luglio 2025 – Dalle cronache rosa alla cronaca nera. La modella e influencer friulana Taylor Mega, 31 anni e 2,8 milioni di follower su Instagram, è indagata con l’accusa di diffamazione ed estorsione ai danni di un ex compagno, un trentottenne che vive a Londra.

È quanto risulta da un avviso di conclusione delle indagini del pm di Milano Maurizio Ascione a carico di Elisia Todesco, questo il vero nome della personalità del web, in vista della richiesta di processo. Tra le imputazioni, come come confermato da fonti giudiziarie, anche quella di estorsione, perché l'influencer, per convincere l'ex a non chiedere più indietro degli orecchini del valore di oltre 50mila euro dopo la fine della loro relazione, avrebbe assoldato una persona che sarebbe andata da lui e l'avrebbe avvertito di far parte di una famiglia mafiosa calabrese, costringendolo di fatto "a non richiedere ulteriormente la restituzione" di quei gioielli.

L'accusa di diffamazione sempre ai danni dell'ex compagno, invece, riguarda alcune storie da lei postate su Instagram. Mega non sembra aver preso particolarmente male la notizia dell'inchiesta a suo carico. In una storia pubblicata su Instagram qualche ora fa la si vede ballare sotto la scritta “Quando sta per scoppiarti una bomba addosso, ma la playlist droppa quest’altra bomba”.

Chi è Taylor Mega

Nota alle cronache rosa per un presunto flirt con Fedez e per una partecipazione lampo all’Isola dei famosi di qualche anno fa, sui social si presenta come fondatrice della community Megafitness, dettaglio che non stupisce dato il fisico slanciato e scolpito da lunghe ore di lavoro in palestra.

La sua avventura da influencer data agli albori di questa “professione”. Mega, infatti, è presente sul web sin dai tempi di MySpace, il social network antenato di Facebook. Alla presenza in rete ha alternato l’attività di imprenditrice, avendo creato anche il marchio di bikini Mega Swim.

Numerosi i fidanzati – veri o presenti – che le sono stati attribuiti. Fra loro il rapper Tony Effe della Dark Polo Gang, Flavio Briatore e Sfera Ebbasta. In un'intervista tv, alla trasmissione Belve, ha raccontato di aver avuto numerose esperienze omosessuali. Non solo. Ha anche parlato, sempre in contesto televisivo, dei suoi trascorsi con abusi di sostanze stupefacenti.