Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025, la naufraga esulta 25 anni dopo il trionfo al Grande Fratello

Brescia, 2 luglio 2025 – Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025, reality show in onda su Canale 5, condotto da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura e dall’inviato Pierpaolo Pretelli.

L'istruttrice di nuoto e fitness di Iseo, nel Bresciano, sul gradino più alto del podio con il 49,71% dei voti, 25 anni dopo la vittoria della prima edizione del Grande Fratello. Secondo classificato Mario Adinolfi con il 25,27% dei voti e al terzo posto Jay Lillo con il 25,02%. “Questo è il secondo treno che mi passa davanti e col cavolo che scendo”, dice la fresca trionfatrice, che donerà parte dei soldi a La Nuova Cordata, onlus che aiuta ragazzi speciali, mentre un’altra parte andrà a Medici senza Frontiere.

Cristina Plevani vince l'Isola dei Famosi 2025 (Frame video Isola dei Famosi Canele 5 Mediaset)

Poco prima del verdetto del televoto, la 53enne aveva ammesso: “Sono felice di essere arrivata fino a qua. E non mi sento in colpa di essere felice”. E aveva raccontato il suo cambiamento: “All’inizio mi sentivo un pesce fuor d’acqua, all’improvviso è scattato quel clic che mi ha fatta aprire e buttare fuori le cose che avevo dentro da anni". Poi ancora: “Tanti sensi di colpa di essere stata una figlia non brava e di aver avuto parole e pensieri non belli nei confronti dei miei genitori. Credo che all'Isola ho vomitato cuore, ho buttato fuori cuori”.

Oggi infatti c’è una nuova Cristina che vuole parlare di quella c’era prima solo ed esclusivamente al passato: “Non voglio più essere quella di una volta. Ho voglia di condivisione. La fame? Ho capito che avevo più fame di amici. Per questo, devo chiedere scusa a tante persone che ho lasciato fuori dalla mia vita”. E aveva concluso: “È stato il viaggio di introspezione più bello che abbia mai fatto in vita mia”.

Difficoltà e disagi

Sono stati 57 giorni molto impegnativi ma Cristina non ha mai mollato. Anzi, si è dimostrata sempre piena di energia e voglia di fare. È riuscita a sopportare e a gestire difficoltà e disagi: menu a base di solo riso e cocco, pesca in mare con lenze e amici improvvisati, lotta ai mosquitos, notti insonni sulla sabbia e improvvisi acquazzoni. Anche il freddo e la paura dei ragni - due cose che la preoccupavano molto prima di partire – sono stati superati.

La bellezza della natura

Nonostante tutto, la 53enne è stata capace di godere delle bellezze dell’Honduras tra spiagge immacolate, mare cristallino e tramonti che non dimenticherà mai. Tornerà a casa – nella sua Iseo che ha fatto il tifo per lei anche con un appello ai cittadini per votarla e farla vincere – con gli occhi pieni di meraviglie. Ma, soprattutto, con il cuore pieno di emozioni, sentimenti e sensazioni.

Emozioni, abbracci e amicizie

Lei che si era quasi subito presentata con “non ditemi ‘ti voglio bene’ perché tanto con è vero”, piano piano è cambiata. È riuscita a parlare di sé, della sua famiglia, della sua vita. Si è commossa, emozionata e affezionata ad alcuni compagni di avventura dei quali (non tutti), ha ammesso, sentirà la mancanza.

In particolare Mario Adinolfi, con il quale sembra essersi creato un sincero legame di amicizia. Proprio il giornalista è stato il destinatario dei suoi primi abbracci e del suo primo ‘ti voglio bene’ sull’Isola: “È stato il mio tatto inaspettato. Io che sono nota per non toccare nessuno e non amo essere toccata. Mi accorgo che spesso e volentieri, quando è sul letto, mi siedo sul bordo e cerco il suo contatto mano-braccio”.

Cristina ha aperto quel cuore che negli anni aveva chiuso costruendo muri per paura di dover soffrire ancora. “Lasciarsi andare alle emozioni mi toglie le barriere che mi sono costruita. Nella mia vita lascio fuori i sentimenti e vivo a discapito di questi. I sentimenti sono quella cosa che mi rendono fragile e mi fanno perdere le difese necessarie per affrontare la vita”, aveva rivelato. Ammettendo di sbagliare e di sapere di non essere compresa da molti, ma ribadendo: “Non voglio essere debole e non voglio apparire debole”.

Il coraggio di rimettersi in gioco

All’Isola dei Famosi l’istruttrice di nuoto di Iseo non è sembrata debole, perché non lo è stata, neppure quando ha pianto parlando dei suoi genitori persi troppo presto e a cui non è certa di piacere.

Cristina ha dimostrato carattere tornando in tv a 52 anni (53 compiuti lo scorso giugno mentre era in Honduras, ndr) dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, nel quale si è dedicata a lavori comuni e ha mantenuto un profilo autentico e sincero.

Senza paura dei giudizi, si è messa in gioco con il suo fisico atletico, di una bellezza naturale, tra mille lentiggini, con la sua schiettezza e quella che di primo impatto può sembrare freddezza. Ma come dice lei, non c’è sempre bisogno di parlare: “Ai miei amici dimostro che gli voglio bene”. Anche se poi quelle parole è riuscita a pronunciarle perché, ha detto soddisfatta, “l’Isola mi ha tirato fuori l’anima”.

La bagnina di Iseo ha inoltre affrontato la Gen Z, che impazzisce per i social e i reality, ma che ai tempi del primo Grande Fratello era troppo piccola per ricordarsi di lei oggi (qualcuno forse non era neppure nato). E non si è sottratta neppure a chi l’aveva conosciuta nel 2000 e che l’ha accolta dicendo: “In questi 25 anni non ha fatto niente”. Come se l’unica cosa contasse fosse essere in tv. Cristina invece ha fatto un sacco di cose, ha scelto e ha vissuto. All’Isola lo ha raccontato e mostrato. E ha dimostrato che non è la visibilità a donare valore alle persone.