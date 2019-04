© Riproduzione riservata

Mariano Comense (Como), 4 aprile 2019 - Si parlerà anche degli, nel corso dell'incontro dal titolo “Le mafie in Lombardia” che si terrà la sera di lunedì 15 aprile a Mariano Comense. Ad organizzare il, col patrocinio dei Comuni di Mariano Comense, Arosio, Carugo, Inverigo e Lurago d'Erba, ovvero la stessa compagine che da alcuni anni organizza le rassegne sulle mafie dal titolo “”.Protagonista dell’incontro sarà un relatore d’eccezione: il prof. Nando dalla Chiesa, uno dei massimi esperti di criminalità organizzata, a livello nazionale e internazionale. Parteciperà all’evento anche“L'incontro servirà ad affrontare il- spiega il presidente del Circolo Ambiente,- con un focus particolare sul nostro territorio. Infatti nel corso della serata si parlerà anche degli incendi verificatisi presso la discarica di Mariano Comense, l’ultimo, molto esteso, dello scorso 25 marzo, oltre che dei fatti di Cantù, per i quali è in corso il processo presso il Tribunale di Como, la cui sentenza è attesa proprio per il giorno successivo all’incontro, ovvero il 16 aprile”.L’incontro deldi via E. D’Adda n. 17.